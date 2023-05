В Бахмут за руснаците става по-горещо: Ген. Сирски и Пригожин потвърждават (ВИДЕО)

С думите специално за действията на 3-та бригада Сирски де факто потвърждава изказване на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, че части на 72-ра руска бригада са бягали и отстъпили панически зона от 3 квадратни километра: Пригожин насмете Бункерния дядо, създателят на "Азов" го подкрепи за руска загуба при Бахмут (ВИДЕО)

"Компетентното провеждане на отбранителната операция изтощи обучените сили на ПВК "Вагнер" и ги принуди да бъдат заменени в определени направления от по-слабо подготвени части на редовните руски войски, които бяха разбити", коментира ген. Сирски.

📽️Tankers of Ukrainian 3rd Assault Brigade firing towards positions of Wagner mercenaries in the western part of #Bakhmut. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/CNoVPB2BOc