Пригожин насмете Бункерния дядо, създателят на "Азов" го подкрепи за руска загуба при Бахмут (ВИДЕО)

"Как да спечелим войната, ако изведнъж дядо стане задни? Така е озаглавено четириминутно видео, в което Пригожин отправя поредна серия от тежки думи, включително, че определени хора не трябва да се появяват на Червения площад. Руският олигарх не уточни изрично кои са тези хора, но намеците са кристално ясни предвид използването на думата "дядо" - от украинска страна по адрес на Путин един от най-популярните използвани прякори е "Бункерният дядо". Ако Кремъл не отговори, управленската система на Путин още повече ще се огъне и все повече влиятелни фигури в нея ще се борят за по-добра позиция, предупреждава в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

На този фон, още вчера Пригожин обвини руската армия в бягство от все още неуточнени позиции при Бахмут – загубени 3 квадратни километра, за които "Вагнер" жертвали 500 души. Обвинението на руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер идва на фона на видеокадри, като създателят на полка "Азов" Андрий Билецки потвърди със СПЕЦИАЛНО ВИДЕО в Twitter думите на Пригожин и даде подробности – 6-та и 7-ма рота от 72-ра бригада на руската армия са отстъпили, а ЧВК Вагнер са предотвратили голям колапс на фронта за руснаците при Бахмут, с цената на тежки загуби. Отделно, в украинския телеграм канал "Бахмутски демон" има две многозначителни съобщения, които също са своеобразно потвърждение – че "има успехи", което е от 9 май, и още едно от тази сутрин – "настъпваме по фланговете в Бахмут, ще бъде още по-яко". Руското военно министерство говори клиширано за изминалия ден – продължаваме боя в западните части на Бахмут, спираме атаките по фланговете в Бахмут, което все пак е признание, че такива украински операции има. Пригожин обаче се оплака и от украински удар с HIMARS по позиции на ЧВК Вагнер в Бахмут.

Repost: Lets stick with the information that Ukrainian forces freed 3km² of land south and southwest of Ivanivske during this operation as this is the key subject.



Footage of the operation: pic.twitter.com/66zgT8E2sP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2023

В сутрешната сводка на украинския генщаб няма гръмки изявления – само, че имало неуспешни руски атаки в Бахмут и пореднен неуспешен опит да бъде превзето Ивановско, на 5-6 километра югозапад-запад от града, откъдето минава път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут. От руска страна обзорите са много общи – и този на руския пропагандист Семьон Пегов, а този на свързвания с финансиране от Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар" е направо лаконичен.

In Bakhmut, the Holy Annunciation Church was destroyed by Russian artillery fire. pic.twitter.com/C4aXRoTL0m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2023

414. West Bakhmut.

From the same 93rd Mechanised Bde montage in twt 413. The 2 streets to south are shelled, the same area as twt 396.

1 Persha Lisova St at 48.58587, 37.97607

2 Pavla Novhorodtseva St - 2 Wagner hide at 48.586691, 37.975682 but area is blasted.

h/t @john_marquee pic.twitter.com/kxeGFKjo37 — Dan (@Danspiun) May 8, 2023

На този фон, ISW отчита, че Путин не е променил съществено реториката си за Украйна на парада за 9 май в Москва. Той обаче вече вижда случващото се там като война, а не като "специална военна операция" - но война, в която Русия отхвърляла "международен тероризъм". А на този фон, извън Бахмут не се случва почти нищо – при Авдеевка украинската контраатака при Водяне, на 7 километра югозападно от града, продължава и украинците са успели да превземат още руски позиции. При Новодонецк, още по-на юг от Донецк (50 километра) украинците също са извършили успешна контраатака:

Интересно съждение има във вчерашната кратка сводка на британското разузнаване – че руснаците не са успели да завладеят водния канал на Северски Донец и съответно няма достатъчно вода за т.нар. ДНР (Донецка народна република), която обяви това на 28 април. Каналът минава до Часов Яр, на около 6 километра западно от Бахмут и руските артилерийски обстрели по града вероятно водят до допълнителни затруднения при преминаването на водата.

