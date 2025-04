В деня на трагедията в Суми: Руският терор застигна и детска градина в Харков (ВИДЕО)

В деня, в който руснаците нанесоха удар с балистична ракета по украинския град Суми и убиха най-малко 31 души, включително две деца, в Харков също беше извършено поредно зверство. Агресорът във войната нанесе удар по детска градина в квартал "Киевски" във втория по големина град в Украйна. Прозорците са изпочупени, фасадата е повредена. Според кмета Игор Терехов са поразени и близки жилищни сгради.

Атаката е била извършена с дронове. За щастие, няма информация за жертви. Появиха се кадри с щетите по сградите:

Footage from Kharkiv, where a kindergarten was struck by a drone. Fortunately there are no victims known. There is damage to several buildings. https://t.co/D6Ew1Bs0AJ pic.twitter.com/wCJqWIOFXR