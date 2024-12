В Европа започна блокиране на руски пропагандни канали

В редица европейски страни започна блокиране на руски пропагандни канали, предаде ASTRA. Сред тях са Телеграм каналите на РИА "Новости", Russia Today , "Известия", НТВ, Россия 1. Основанията са нарушаване на локалните правни норми.

При опит да се отвори един от тези канали от България се появява съобщение, че "каналът нарушава законите на България".

Russian state media such as RIA Novosti and https://t.co/CioNeJntJU were banned in EU countries such as The Netherlands and Sweden on Telegram due to violations of local laws. pic.twitter.com/ru6iJNBkJ3