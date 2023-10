В идеална форма съм: 72-годишен украинец моли съда да го допусне да се сражава за Украйна (ВИДЕО)

"Според украинските закони на 60 години излизаш в пенсия", казва мъжът. "А аз съм дори не на 60, а на 72 години." Той обаче е убеден, че все още може да бъде полезен на страната си и настоява да го вземат в армията. Тъй като е получил отказ, той смята да се обърне към съда.

"Искат вече да ме отпишат, но аз ще се обърна към съда, защото по конституция имам право да защитавам страната си. В конституцията не е написано дали си на 60 или 70 години, а че като гражданин на Украйна имаш право да защитаваш страната си", казва той.

Все пак мъжът вярва, че докато се произнесе съдът, а това може да отнеме 2-3 години, Украйна вече ще е победила и всичко ще е наред.

A 72-year-old Ukrainian man in very good shape is trying to convince the Ukrainian state to let him join the army.



