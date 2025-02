В Кремъл са във възторг от Доналд Тръмп

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира изявлението на Доналд Тръмп, в което той нарича украинския президент Володимир Зеленски "диктатор без избори" и предупреждава, че Украйна може скоро да престане да съществува. "Помислете за това, един скромно успешен комик, Зеленски, уговори Съединените американски щати да похарчат 350 млрд. долара, за да влязат във война, която не може да бъде спечелена", написа Тръмп в социалната си мрежа снощи.

Медведев, известен с острия си тон по отношение на западните лидери и украинското правителство, реагира с одобрение на думите на Тръмп. "Ако някой ми беше казал преди три месеца, че тези думи ще излязат от устата на американския президент, щях да се засмея с глас. Доналд Тръмп е 200% прав. Банрутирал клоун...", написа той в социалните мрежи, препращайки към Зеленски.

"A Dictator without Elections, Zelenskyy better move fast or he is not going to have a Country left." If you'd told me just three months ago that these were the words of the US president, I would have laughed out loud. @realDonaldTrump is 200 percent right. Bankrupt clown…