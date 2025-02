Лавров показно се подмаза на Тръмп още преди той да атакува Зеленски (ВИДЕО)

"Той е първият западен лидер, който каза, че един от корените като причини за войната в Украйна беше наглата линия на политика от предишната (американска) администрация да вкара Украйна в НАТО. Никой друг западен лидер не е правил това". Така руският външен министър Сергей Лавров похвали сегашния американски президент Доналд Тръмп още преди милиардерът, който за втори път влезе в Белия дом, да избухне по грандиозен начин с купчина обиди и лъжи по адрес на украинския президент Володимир Зеленски: Тръмп прегърна путинизма, нарече Зеленски "диктатор" и "средно успешен комик".

Лавров продължи, като похвали Тръмп, че дал сигнал, че разбира позицията на Кремъл и Путин. За нас е важно да няма просто примирие – това ще позволи на Украйна да се превъоръжи отново и отново "да ни нападне"?!?!?! Искаме устойчив и дълготраен мир, чрез елиминиране на корените на конфликта, каза Лавров: Путин и Си ще си разменят визити. Русия е доволна: "Тръмп мисли като нас" (ВИДЕО)

⚡️ Russia prepares for cooperation with the U.S.



Sergey Lavrov, head of the Russian Foreign Ministry, has returned to Russia after talks with the United States with a statement about Trump.



He is the first—and likely the only—Western leader to publicly state that the previous… pic.twitter.com/Jx62tckiTt