В Курск: Нова спешна евакуация, руснаците "стабилизират" фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вече 8 дни продължава украинската операция "Курск" и ясно се вижда, че това събитие е сериозно главоболие за режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. И въпреки явните знаци, че украинците още държат инициативата, руски военно-пропагандни канали опитват да убеждават, че ситуацията се стабилизира.

Още: Илюзиите на Путин: Украинската армия вече е избита, но да я отблъснете от Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

(КАРТА) Колко се стабилизират нещата? Снощи кметът на район (община) Глушково Павел Золотарев нареди спешна евакуация. Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов потвърди решението (съобщението за евакуацията – ТУК). Община Глушково се намира до Коренево и малко по-на юг от Рилск – за Коренево вече на няколко пъти излязоха данни, че има боеве – а от 14 август има ВИДЕОКАДРИ от село Внезапно, което се намира в район Коренево – т.е. украинците вероятно са поставили под конрол ГКПП до Гордеевка, което известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отбелязва в обзора си за събитията в Курска област.

Reported as the village of Vnezapnoe in the Kursk region. The Russian flag taken down. This would mean the border crossing near Gordeevka is under UA control. pic.twitter.com/kdfY4bMBOr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2024

На този фон, украинският омбудсман Дмитро Лубенец обяви в телевизионен ефир, че колегата му Татяна Москалкова "проактивно" е потърсила разговор за размяна на военнопленници. Това става, след като в последните няколко дни има купища видеа от Курска област с пленени руски войници – има неофициални данни за 2000 пленени руснаци. В руските медии редовно излизат съобщения как Кремъл нямало да говори за размяна, но Лубинец изрази надежда, че ще има реални преговори по темата: Украйна готова да продължи с размяната на военнопленници с Русия

Авторитетното американско издание The Wall Street Journal публикува материал на база данни от свои източници в американската администрация, че Русия вече изтегля някои свои части от Украйна, за да ги прати в Курска област. Няма обаче данни за кои части става въпрос, както и от кои направления – все още американците събират данни и правят оценки, съгласно написаното. Има по-сериозни коментари, включително в украинската държавна медия "Суспилно", че украинската армия забавя темпото на настъпление и укрепва вече завзетото.

Курска област – моментното положение

(КАРТА) Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) контролират вече над 1000 кв. километра в Курска област. През вчерашния ден в различни руски военно-пропагандни канали се появиха данни, че ВСУ са напреднали още по-на север (КАРТА). Сред руските военни блогъри има притеснения, че ситуацията при Мартиновка става по-сложна за руснаците – там, пак според някои от тези военни блогъри, се събират руските подкрепления за Курска област. Появиха се данни, че украинците са успели да поставят под свой контрол село Михайловка, южно от Мартиновка, на само километър-два разстояние – но това са данни, които тепърва ще трябва да се потвърждават (КАРТА). В "Суспилно" обаче има твърдения от източници във ВСУ, че украински части са напреднали и зад Мартиновка (селото се намира североизточно от Суджа), а "Рибар" директно пише, че Михайловка е под украински контрол, докато в Мартиновка руската армия успяла да вземе в плен украинска щурмова група. В Беловски район има видеокадри от боеве при Крупец, т.е. недалеч от Гири, където руснаците се похвалиха как са спрели по-голяма украинска атака с бронирана техника: Украинците започнаха да евакуират руснаците от Курска област (ОБЗОР – ВИДЕО)

Novoivanovka, Kursk region. Already confirmed, but now additional footage appeared. pic.twitter.com/WLudTMbtRO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2024

Украинските успехи карат руските военни блогъри да обсъждат много пространно какви са причините. Един от най-противните в пропагандно отношение руски телеграм канали "Два майора" обръща внимание, че ВСУ залагат на операции с по-малки щурмови групи, подкрепяни от бронетехника и така пробиват. В анализа се посочва, че специално в Курска област няма предвидена втора линия на отбрана след позициите по границата, които ВСУ пробиха толкова бързо предвид липсата на достатъчно способни и многобройни руски части там. Сега руснаците вече се грижат да копаят окопи на 50-тина километра северно от границата: Руснаците строят укрепления чак на 45 км от границата, готови да отстъпват (СНИМКИ). Всъщност, вече има сателитни снимки, публикувани и коментирани от CNN как укрепления се строят от руските части в близост до Лгов, на 60 километра от границата с Украйна – а градът се намира на 40 километра от местата, където уж украинците за момента са успели да пробият най-дълбоко. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има оценка, че изглежда руското военно командване се опасява сериозно от бърз по-дълбок украински напредък, щом прави такива защитни съоръжения – по-специално, руснаците искат да защитят магистралите Е38 и 38К като сериозни логистични линии: Русия спешно търси работници на смени, за да градят окопи в Курска област

Kursk region. Ukrainian soldiers show destroyed Russian equipment. The exact location and time are unknown. pic.twitter.com/1dGv84nXsI — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 14, 2024

Русия днес: пропаганда, лъжи и страх

Отново и отново, Апти Алаудинов, т. нар. генерал на Рамзан Кадиров и командир на отряда "Ахмат" (уж на специалните му части), се изживява като основно информационно-пропагандно оръжие. Алаудинов публикува видеоклип, с който иска да внуши как показващ превземането на Суджа украински войник е ударен от ракета. Видно е и от клипа, че става въпрос за монтаж и то с доста популярно в ТикТок меме – Алаудинов изтри публикацията от канала си в Телеграм по-късно, констатира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA:

И още – руски фейк, уж показващ унищожаването на британски танк Challenger в Курска област. Подробен анализ в 5 публикации като отговори една на друга на ВИДЕОТО е направен в социалната мрежа "Х" и точен отрязък на кадъра на "взрива", показващ монтаж.

5/5 the grand finale....

There is litterally nothing to see, no contour of any hardware and the biggest thing? The explosion starts with a nice straight line on the left, i frooze the moment and the conclusion, are ruzzians lying again? Well its yes... 😂 jokers.... pic.twitter.com/puwG3vE1sW — Sander (@SanderRegter) August 14, 2024

Съвсем естествено, загуби и за украинците при операция "Курск" има – обстрел по украински бронирани машини, но дори и в този случай доста бързо камерата се премества, след като показва взрив на втората от две атакувани машини – а първата изглежда издържа на атаката:

На фона на развитието на нещата в Курска област, в руското военно-пропагандно пространство в Телеграм вече има твърдения как в Брянска област (намира се на северозапад от Курск) бил затворен важен чат канал, за да не се споделя "специализирана" информация. Трият се моментално всякакви съобщения за обстрели, пробутва се единствено това, което казва губернаторът на областта Александър Богомаз – оплакване от руски военен блогър.

Войната в Украйна – развитие на бойните действия

Поне засега украинската инвазия в Курска област кара руската армия в Украйна да усилва опитите да постигне по-голям пробив някъде. Рекорден брой руски пехотни атаки за едно денонощие е станал на 14 август съгласно украинските официални данни – 165 т.е. цели 31 повече на дневна база! За сметка на това, според сутрешната сводка на украинския генщаб, има намаление на обстрелите с авиационни бомби – хвърлени са общо 71 при 58 въздушни удара, след като обичайно Русия използва по над 100 такива бомби дневно.

Най-горещото направление е отново Покровското – 58 руски пехотни атаки там. (КАРТА) Популярният украински телеграм канал Deep State констатира загубата на селата Желание и Орловка, което руските военни блогъри говорят от няколко дни насам – сега те не казват нищо повече за това направление извън дежурни клишета като тези на Семьон Пегов, че руснаците напредват без допълнителни съществени подробности.

В Торецкото направление е имало 24 руски пехотни атаки – за него "Рибар" вече говори, че постепенно украинските сили на изток от село Ню Йорк т.е. откъм Зализно попадат в клещи. Руснаците вече развяха знамето си в Зализно като знак, че селото е в техни ръце – има геолокализирано видео, а Deep State също съобщава за руски напредък в Ню Йорк. Северната и севернозападната част на селото са под украински контрол, останалото е в руски ръце:

Toretsk direction:

Claimed RU occupation of Zalizne.

Interestingly, its soldiers from the 1st "Slavic" MRB (в/ч 41680) showing off their Flag.

I previously had them near Ocheretyne.https://t.co/bQJubADN2r pic.twitter.com/W1BF6OgzPM — imi (m) (@moklasen) August 14, 2024

Повишена руска активност в Северското и Лиманското направление – там е имало 25 и 15 руски пехотни атаки съответно. И отново няма никакви данни, най-вече от руски телеграм канали, за нещо значимо като руски успех. За сметка на това продължават да излизат видеокадри от руски опити за ново настъпление към село Липци, Харковска област – това е спомагателното направление за руснаците, които затънаха при град Вовчанск. Видеата показват руски обстрели като подготовка за атака и как след това украинците се справят с дронове и с артилерия с настъпващите руски бронирани машини:

RU 29th Rocket Artillery Brigade from Kaliningrad.

Heavy grad strikes on Lyptsi in preparation for this assault https://t.co/bxLpDSyIIF pic.twitter.com/gub4onILnj — imi (m) (@moklasen) August 14, 2024

The 92nd Separate Mechanized Brigade, the 43rd Artillery Brigade, and other Ukrainian military units successfully repelled an assault on Lyptsi. In the battle, they destroyed four tanks, damaged four more, destroyed two infantry fighting vehicles, and damaged one vehicle. pic.twitter.com/Gxhso3cRL5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2024

За Кураховското направление, където е имало 8 руски пехотни атаки при Красногоровка, Константиновка и Григоровка – Семьон Пегов повтаря вече трета седмица как руснаците „зачиствали“ Красногоровка т.е. явно е, че в северозападните покрайнини на градчето украинската армия продължава да държи позиции. Но украинският журналист Юрий Бутусов, който е известен с позициите си против Зеленски, препубликува публикация на украински военен. В нея има предупреждение за Кураховското направление – че руснаците са на по-малко от 6 километра от Селидово и че щом стигнат до магистралата, ще успеят да превземат Селидово по-бързо, отколкото украинците са превзели Суджа. Падане на Селидово заплашва Курахово, защото от тази посока има височини, които следва да са отбранителен вал, смята военният, който се тревожи и, че по път Т0524 Маринка – Угледар руската армия може да застраши самия Угледар флангово, от изток, ако успее да овладее още няколко стратегически обекта. Предвид рязкото понижение на активността на руснаците точно в това направление обаче предстои да видим дали и кога може да стане това – особено на фона на ПОРЕДНО ВИДЕО 18+, показващо как нов руски опит за по-значим пробив в направлението завършва в огън, димящи ламарини и кръв.