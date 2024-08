Руснаците строят укрепления чак на 45 км от границата, готови да отстъпват (СНИМКИ)

Сателитни снимки показват, че руските сили са започнали да копаят линия от укрепления в Курска област, на 45 километра от границата. На това обърнаха внимание OSINT анализатори, работещи с данни с публичен достъп.

Според експертите това означава, че ако под натиска на украинските въоръжени сили руската армия бъде принудена да се оттегли зад тази линия, то под украински контрол ще останат значителни територии в района на Курск.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8