Илюзиите на Путин: Украинската армия вече е избита, но да я отблъснете от Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е загубила до 1610 войници, 32 танка, 23 бронетранспортьора, 17 бойни машини на пехотата, 136 бронирани машини, 47 военни автомобила и 4 зенитно-ракетни комплекса плюс 13 гаубици заедно с 1 реактивна система за залпов огън. Това твърди руското военно министерство що се отнася до събитията в операция "Курск".

In Dar'ino, Ukrainian soldiers from the 225th Separate Assault Battalion removed the Russian flag from an administrative building after clearing the area. The settlement was among the first to be taken by the AFU. pic.twitter.com/2EPMkkLPVQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

Ако някой вярва на тези числа, то излиза, че руската армия едва ли не е избила и съкрушила частите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курск. Актуалната сводка на руското военно министерство за т. нар. "специална военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, което налага режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин) сочи следните загуби за Украйна във военна техника от началото на войната - 637 самолета (преди войната Украйна имаше 125 изтребителя!), 278 хеликоптера, 29 771 безпилотни летателни апарата, 566 зенитно-ракетни комплекса, 17 042 танка (западната помощ в западни модели танкове е под 300) и други бойни бронирани машини (САЩ например доставиха 300 БТР-а "Брадли" преди украинската лятна офанзива от 2023 година), 1400 ракетни системи за залпов огън, 13 135 оръдия и минохвъргачки, 24 668 единици специални военни превозни средства. При такива загуби интересно с какво воюва Украйна и защо Владимир Путин иска тя да бъде изтласкана от Курска област, след като по руската статистика тя не съществува?: Путин свика съвещание: Изтласкайте врага от Русия (ВИДЕА)

Противоречие след противоречие

Какво всъщност се случва в Курска област? Вчера, 12 август, доста усилено руските военно-пропагандни канали в Телеграм дискутираха загубата на две гаубици "Мста". Това беше представено като украинска загуба от някои, но телеграм каналът "Russia no context", който публикува пръв СНИМКИ, каза друго – руски военен хеликоптер Ка-52 порази руска военна колона в Беловски район (преди 2 дни имаше огромна паника в Z-каналите как украинците атакуват там). Информацията беше цитирана и от Радио Свободна Европа. Ако информацията е точна, тя показва нещо, което вече беше коментирано от немалко анализатори – че в Курска област е пълно с военни части с малък опит (наборници) и че комуникацията на ниво командване върви трудно. Припомняме, че първоначално беше обявен "режим на контратерористична операция" за Курска област, което означаваше командването да бъде поето от директора на ФСБ Александър Бортников, но на оперативното съвещание на 12 август Путин изрично посочи, че руското военно министерство ще командва – като кординатор е изпратен губернаторът на Тула Алексей Дюмин, който в миналото беше един от най-доверените телохранители на Путин, но загуби позиции заради по-близките си връзки с покойния вече Евгений Пригожин, създател на ЧВК Вагнер, който през лятото на 2022 година тръгна на бунт: Очите на страха: След "специална военна операция" наред е "контратерористична" не само в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Що се отнася до загубите – факт е, че от украинска страна такива има. Но е факт и, че доста често публикуваните от руската страна видеокадри всъщност не показват цялата картина. Например, видео от украинска страна показа как бронетранспортьор е ударен от руски дрон, но войниците вътре изобщо не са поразени и продължават напред: Русия лъже с ВИДЕА, че спира украинската армия в Курск: Руска медия

An enemy FPV attack on a vehicle of Ukrainian defenders from the "Dragons Group" in the Kursk region



All the soldiers are alive, they quickly relocated to a nearby strip. pic.twitter.com/VKqabefxeW — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

Не престават да излизат и видеокадри с пленени руски войници – конкретен пример е как военнопленник пее украинска песен, за да спечели благоразположението на пленилите го украинци: Жители на Курск посрещат украинците със "Слава на Украйна" (ВИДЕО)

Captured Russian occupiers in Kursk region are trying in every possible way to convince Ukrainian soldiers that they are not Moskals. For full conviction, one of the captives even sang a Ukrainian song. pic.twitter.com/bD00Ht6x9d — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

(КАРТА) Отделно – официалната руска информация за Курска област е, че украинците са навлезли на 12 километра навътре, като контролират в ширина територия от 40 километра: Сирски: Държим 1000 кв. км руска територия и продължаваме настъплението (ВИДЕО). Само че вече има геолокализирани видеокадри, които подсказват съвсем различна картина. На първо място – украински БТР минава през село Гири, на цели 17 километра източно от Плехово (КАРТА), а до този момент Плехово се считаше за най-крайната точка на бойни действия. Видеото е публикувано от руския пропаганден телеграм канал Readovka и всъщност показва, че украинската армия действа дълбоко в Беловски район на Курска област – а само преди малко над две денонощия имаше уверения от официално лице на местната руска власт как няма никакви украинци в Белово: ВСУ са и в Белгородска област: Прогноза - Русия няма да си върне загубеното година (ОБЗОР – ВИДЕО)

⚡️A Ukrainian BTR-4, reported by Russian channels, driving through Giri’, 17km (!) east of Plekhovo which is considered the current front line east of Sudzha. It shows how deep Ukraine is currently operating already, and shows that previous reports by Russians indeed indicate… pic.twitter.com/2h0sIUrxWZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

Точно при Гири обаче руснаците изглежда са успели да спрат първата по-голяма украинска атака, за която се знае за тази точка – има видеокадри, показващи удари с дронове по украински бронирани машини и поне 4, които са унищожени. Известният руски военно-пропаганден канал "Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също отбелязва битката при Гири и твърди, че там е нанесена най-голямата загуба на украинците в рамките на една операция – най-малко 7 бронетранспортьора. Украинците продължават да действат да разширяват направените пробиви, предупреждава каналът. Българската платформа BG Elves публикува информация ("Елфите" извадиха наяве доста вътрешни данни как Русия е определяла изграждането на "Турски поток" в България), че 60 от 100-те български БТР-а, пратени в Украйна, сега се използват в Курска област от украинците – това са данни от Телеграм и не са официално потвърдени от никого, но в отговорите на публикацията има споделени снимки и видео и твърдения, че никой освен България не е дал БТР-60: Българските БТР-и в Украйна: Не стават за нищо без пълен ремонт и модификации

Today near the village of Giri’ in the Sudzha area, Ukrainian forces launched an attack using armored vehicles and motorized infantry, advancing over 20 km from Sudzha, reaching positions east of Giri’. Looking at the footage, they got repelled. But it shows and confirms that… pic.twitter.com/U4Ce8cCGg4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

Украинската армия обаче също може да се похвали с успехи – например пленен непокътнат руски танк Т-80, един от по-модерните модели на руската армия. А руският военен блогър и пропагандист Юрий Подоляк отново писа, че украинците нападат на широк фронт в Курска област и че "врагът" е успял да мине между много укрепени опорни пунктове на руските сили, като се стреми да ги обкръжи и изолира. Украинците имат още резерви, предупреждава Подоляк:

The Ukrainian military in the Kursk region captured a brand new Russian T-80BVM tank with a full tank and ammunition. pic.twitter.com/Ar21Gu4MNp — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

Къде е Путин – работи за обикновените руснаци ли?

На фона на изглеждащите много преувеличени руски хвалби за украинските загуби, временно изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов изнесе някои данни за случващото се – руски прочит. Той обаче бързо беше прекъснат от Путин, като не можа да каже това, което официално посочи преди свиканото от руския диктатор заседание – че имало 12 загинали руски цивилни и 121 ранени от началото на украинската инвазия в Курска област. Инвазията започна на 6 август, 2024 година – а на фона на големите руски загуби като територия и хора, руското военно министерство се похвали, че в Донецка област превзело село Лисично, което се състои от 15 души население съгласно последното преброяване в Украйна: Русия твърди, че е загубила 28 селища в Курска област. Украински анализатори отчетоха повече (ВИДЕО и КАРТА)

Putin interrupted governor of Kursk Oblast who spoke about "depth of penetration in the region", and tried to play a caring tsar. pic.twitter.com/hjZtFa4ZUE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 12, 2024

При дори тези руски официални данни, припомняме какво направиха руснаците само преди няколко дни в Константиновка, с един ракетен удар. При него, в поразен с ракета от руснаците супермаркет загинаха 14 души, 3 от които деца, ранени бяха 43 души. Отделно, публикувани от украинските военни видеа от град Суджа, където се намира входната точка за транзита на руски газ през Украйна за Европа, демонстрират, че в населеното място няма големи поражения от обстрели. Многократно видеа от различни точки в Украйна, където руската армия воюва, демонстрираха какво правят руснаците – сриват села и градове така, че не остава камък върху камък: Руски удар в Донецка област: Поразен супермаркет и убити цивилни (ВИДЕО и СНИМКИ)

Sudzha, despite Russian claims, firmly in Ukrainian hands. pic.twitter.com/0xKgCuDjGV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

В Белгородска област също не е по-спокойно, предвид украинската атака срещу ГКПП Колотиловка, която подсказва, че украинската армия може и да навлезе в още една руска област, при това тази, откъдето руската армия тръгна в офанзива в Харковска област на 10 май, 2024 година и спря на само 5-6 километра навътре в украинска територия. Ако украинската армия пробие през Колотиловка, може да се стигне до опасност руските сили в Харковска област да бъдат хванати в клещи: Евакуирайте се: И губернаторът на Белгород уверен, че руската армия ще се справи (ВИДЕО)

При цялата суматоха и "брилянтна руска организация" се стигна дотам губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков лично да ходи от къща на къща да помага за евакуация на цивилни, макар че поне засега не изглежда украинската армия да е пробила и да напредва устойчиво от Колотиловка навътре в Белгородска област. Тази сутрин Гладков обяви, че 11 000 души са евакуирани от района:

Because of Putin's war, the governor of the Belgorod Zone is forced to personally travel around the villages and persuade residents, including very old people, to leave their homes. Whole villages are being evacuated. Krasnaya Yaruga district. pic.twitter.com/LS3LPC1n08 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 12, 2024

Като няма военни успехи – напред с пропагандата

Алексей Смирнов обяви как в Белово дошъл да възстанови тока екип от руски специалисти бил обстрелян от украинците с химическо оръжие. Всички обаче останали живи, но били натровени, по думите му:

The acting head of Kursk Region, Alexei Smirnov, said that Ukraine had allegedly used chemical weapons



He also complained about the fact that sabotage groups with Russian documents operate in the region: "There are sabotage groups operating in our clothes and cars with our… pic.twitter.com/Hu2Ycg3fuE — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024

В Магадан "руски патриоти" организираха своеобразен марш под надслов "За Курск и Белгород". Основното искане – със стратегически ядрени ракети ("Сармат" например) да бъде ударен Вашингтон. Няма данни "патриотите" да са тръгнали да маршируват директно към фронтовите линии в Курск и Белгород, за да помагат ВСУ да бъдат отблъснати:

In the center of Magadan, pro-Russian "Z-patriots" held a march called "For Kursk and Belgorod." During the event, participants called on Putin to launch a nuclear missile at Washington. pic.twitter.com/gg6bWrpydM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

Друго е настроението в руския телевизионен ефир – там вече говорят как в края на август и началото на септември Украйна ще стартира нова голяма офанзива, за да си върне Крим и АЕЦ Запорожие. Щяло да има и "масиран удар с F-16 по Кримския мост". Нямало и как от фронта в Украйна да се изтеглят резерви от "по-леки позиции", защото нямало такива: Зеленски: Путин започна с катастрофата на подводницата "Курск". Сега Курск ще е краят му

Russian propagandists are preparing their audience for another major Ukrainian offensive, which they believe will take place at the end of August or beginning of September. They speculate this might involve cutting off the land corridor to Crimea and a massive F-16 strike on the… pic.twitter.com/MRxbTkGjLy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2024

Целият този шум и всичко случващо се беше коментирано от републиканския сенатор Линдзи Греъм така: "Смело, блестящо, красиво. Путин започна всичко – сритайте му задника".

ОЩЕ: Куп ВИДЕА с убити и пленени руснаци: Украйна няма намерение да отстъпва от Курск (ОБЗОР)

"Putin started this - kick his ass!" - Lindsey Graham on Kursk. pic.twitter.com/wzLWvLF32O — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 12, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Поне засега руската армия изглежда не се изтегля в големи количества към Курска област – със сигурност руснаците ще имат нужда от добро планиране и премисляне какви подкрепления да пратят там и откъде, за да не се стигне до неприятни за тях изненади на фронта в Украйна.

За денонощието на 12 август по целия фронт в Украйна (това не включва Курска област) е имало 134 бойни сблъсъка. Това значи с 10 повече на дневна база т.е. интензивността на боевете се увеличава, съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб. Най-горещо си остава Покровското направление – цели 52 отбити руски пехотни атаки. За там "Рибар" отново пише как руснаците били в покрайнините на Гродовка – нещо, което повтаря вече трети ден. Каналът вече отбелязва и такива събития като руски напредък по път Т-0524 от Маринка към Угледар, в случая в посока Константиновка (Кураховско направление, където по украински данни е имало само 8 руски пехотни атаки на 12 август)

Продължава и големият руски натиск в Лиманското направление, има руска активизация и в Купянското направление – 24 и 12 руски пехотни атаки на 12 август. Непосредствените руски цели там са украинсктие части да бъдат изтласкани зад реките Жребец и Оскол (в Лиманското направление – отвъд Дробишево, Макеевка и Терно; в Купянското – отвъд Крухляковка). Въпреки много големия брой руски атаки, руските военни блогъри не казват нищо съществено за това направление: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

В Торецкото направление руските пехотни атаки са били 10, но вече 5 дни там има двойно намаление на руската активност. Никъде другаде няма двуцифрен брой атаки, което подсказва, че руското военно командване изглеждс приоритизира къде да има най-много натиск.

Украинските ВВС съобщават, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 38 дрона клас "Шахед" и 2 балистични ракети (или "Искандер М", или севернокорейски KN23). Свалени са 30 дрона - в Николаевска, Сумска, Кировоградска, Херсонска, Черниговска и Днипропетровска област, както и Виница. От другата страна, руското военно министерство съобщава за 14 свалени дрона – 12 в Курска област, по 1 в Белгородска и Воронежка област.