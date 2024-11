В предградие на Париж собственик на ресторант взе заложници (СНИМКИ и ВИДЕА)

В ресторант в град Иси-ле-Мулино, предградие на френската столица, мъж е взел няколко души за заложници. Районът е отцепен от полицията като са изпратени значителен брой служители на реда.

Според информации във френски медии синът на собственика на заведението, намиращо се близо до околовръстния път на Париж, се е барикадирал и държи поне четирима служители за заложници. Според съобщенията той е въоръжен с нож и е известен на полицията заради наркомански прояви.

🇫🇷HIJACKED RESTAURANT IN FRANCE



A hostage-taking is ongoing in a restaurant in Issy-les-Moulineaux, near the Paris ring road.



The establishment's owner has barricaded himself and is holding several employees, according to Paris firefighters.



Police and firefighters arrived… pic.twitter.com/XxIUHMqGlA