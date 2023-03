В Русия: Казваш "Навални" по Първи канал и ти спират микрофона (ВИДЕО)

В шоуто на друго оръжие на руската пропаганда - далеч по-тежкия Владимир Соловьов, Васильов тръгна да говори как на Путин се гледа едностранно от Запада: "Махнете го и ще бъде наред". След това той опита да иронизира какво е отношението към Навални и ... микрофонът беше спрян, за да разбере Васильов грешката си.

"Изобщо исках много неща да обсъдя с вас, защото, нали, дадоха на глупака достъп до телевизията", продължи сконфузеният водещ след явно много бързо конско в слушалките.

ВИДЕО: Украински обстрел поздрави може би най-известния руски пропагандист

Supression caught on tape. On the show of Slovyov, Kremlin mouthpiece Stas Vasilyev starts talking about Navalny and then see what happens. Trough his ear he immediately gets shut up, forced to shift subject.



There is no freedom of speech in Russia. Even for propagandists. pic.twitter.com/56aHpkua14