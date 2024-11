В Тбилиси: Студентски протест срещу изборните резултати блокира университета (ВИДЕА)

В Тбилиси пламна студентски протест срещу резултатите от парламентарните избори, предаде ASTRA.

Десетки полицаи препречват достъпа им до сградата на Тбилиския държавен университет.

Students are planning to hold a night strike at the building of Tbilisi State University. This is their way of protesting against the alleged falsifications in the parliamentary elections.… pic.twitter.com/c7pvh1jmxG