Вече никой извън Русия не знае какво става в Чернобил. Нови данни за жертви на войната в Украйна

МААЕ е загубила връзка и не получава данни от системите, инсталирани да следят какво се случва в хранилищата на експлоадиралата през 1986 атомна централа. Тези системи за сигурност подават данни дистанционно и чрез тях се следи какво се случва в съоръженията на централата.

Още вчера (8 март), украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че украинските екипи, които се грижат за Чернобил и за най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката, са откъснати от света и няма връзка с тях. Зеленски предупреди, че тези централи са де факто под руски контрол, че руснаците са обкръжили съответните съоръжения и че украинските специалисти буквално са се барикадирали. Какво чака светът, попита украинският президент и предупреди, че руснаците, които са в двете АЕЦ, не са ядрени физици.

Междувременно украинският енергиен министър съобщи, че украинци, работещи в АЕЦ Запорожие, са били пленени и измъчвани. Министърът твърди, че там има 500 руски войници и 50 единици военна техника.

#Ukrainian Energy Minister said that the employees of the Zaporizhzhya NPP taken hostage are being tortured



In addition, #Russian propaganda plans to use the personnel of the nuclear power plant for its own purposes. pic.twitter.com/bQ7IaywBih