Вечерен час в Херсон след като руски обстрел порази единствения работещ хипермаркет

Обяснението - украинските правоохранителни органи да могат да си свършат работата, без да застрашават цивилни.

Докато има вечерен час, градът ще бъде затворен за влизане и излизане, стана ясно от думите на Прокудин.

A curfew is introduced in Kherson for 3 days, from May 5 to 8, Governor Oleksandr Prokudin said.



"Restrictions are necessary so that law enforcement officers can do their job and not put you in danger. The city will be closed for entry and exit, being outside is prohibited." pic.twitter.com/icd8bT8CKV