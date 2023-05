Руски данни за нов ден на украински атаки, след като и Китай призна Русия за агресор (ВИДЕО)

След като руският пропагандист Семьон Пегов призна, че при Авдеевка има "частичен успех" на украинците при проведена контраатака, информация как украинската армия бележи успехи в атака излезе и в друг руски телеграм канал, посветен на военната тематика. Противникът се вклини в нашата отбранителна линия, навлизайки на 1,5 километра при Троицко, гласи поредното съобщение, но все още няма геолокализирани кадри, които да го потвърждават: Украинската армия прави контраатаки, руски източници го признават (ВИДЕО)

Междувременно, руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обяви, че е имало успешен удар по брониран автомобил, в който се е возил ръководителят на Украинската териториална отбрана генерал-майор Игор Танцюра – при Бахмут. Това обаче беше изрично опровергано от говорителя на Украинската териториална отбрана Денис Зелински, при което Пригожин отговори, че ЧВК Вагнер щели да продължат да действат в района на Бахмут. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на случая от гледна точка на опасения сред руските военни блогъри, че Танцюра е в района на Бахмут, за да участва в подготовката за украинска контраатака.

Commander of the 127th Territorial Defense Brigade Roman Hryshchenko told that there was an unsuccesful Russian attempt to kill General Ihor Ivanovych Tantsyura, Commander of the Territorial Defense Forces, during a recent trip to Bakhmut. pic.twitter.com/XsF5joiPQE — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 2, 2023

(КАРТА) В сутрешната сводка на украинския щаб е посочено, че за последното денонощие по целия фронт в Украйна има извършени 30 руски пехотни атаки. Това е най-ниското ниво от началото на година, което затвърждава данните, че руснаците все още действат системно атакуващо само при Бахмут и Авдеевка – при Бахмут руските пехотни атаки са 17. За Бахмут има уточнение за отбита поредна атака при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), по пътя до Часов Яр и Константиновка, както и при Предтечно (14 километра югозападно от Бахмут). В телеграм канала "Бахмутски демон" информацията е потвърдена, както и че има украински контраатаки вътре в Бахмут (говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати уточни, че това се случва периодично, когато няма голям риск от сериозни загуби и е част от гъвкавата защита на града) и вървят нови улични боеве, без руснаците да бележат напредък. Единствено руската артилерия създава проблеми и там руснаците имат предимство, се уточнява в съобщението на "Бахмутски демон", като то е поредното такова.

Russians using TOS-1A 220 mm MLRS in Bakhmut. A very lethal weapon. Bakhmut is being razed to the ground. pic.twitter.com/GJGnyqE3Kk — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 2, 2023

Че няма видим руски напредък в Бахмут се вижда и от много общия тон в обзора на руския пропагандист Семьон Пегов. Същото личи и от обзора на свързвания с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар". Именно там се посочва, че "неголеми десантни групи" на украинската армия се опитват да минават и да се укрепват на източния бряг на река Днепър, но "почти всички инциденти се проследяват от руското разузнаване и се потушават с насочен артилерийски огън". Самото упоменаване на движението на украинските сили пр Днепър обаче досега не се беше случвало в обзорите на "Рибар".

🔥Знищення міномету разом з чмобіками десь на Запоріжжіhttps://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/Tssrh24N94 — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 2, 2023

Други интересни акценти – според изданието "Медуза", което се списва от руски журналисти, избягали зад граница, Кремъл вече подготвя информационната среда в Руската федерация за украинската контраофанзива. Основното в подготовката – ако руснаците удържат, това да бъде веднага представено като руска военна победа, но ако не успеят, "вината" за провала да се припише на Запада и НАТО, които помагат невъобразимо.

Важен акцент е и гласуваната резолюция от ООН, с която Русия е призната за страна-агресор. В подкрепа на това гласуваха Китай, Индия и Бразилия.

