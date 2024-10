"Великата" руска армия мами украинците с пластмасови манекени (ВИДЕО)

Руските войски поставят манекени на фронтовата линия, за да заблудят украинските FPV дронове и да ги провокират към безполезни атаки. The ​​Telegraph обръща внимание на видеоклипове, публикувани онлайн, които показват манекени, облечени във военни униформи, подредени в гориста местност, като един изглежда, че държи ракетна установка.

Очаква се манекените да бъдат използвани на стратегически места, за да примамват и объркват украинските дронове, отклонявайки ги от реални цели.

Експертът по Русия в Кралския институт по международни отношения (известен още като Chatham House) Киър Джайлс обясни, че примамките се вписват в тенденцията към "персонализиране" на войната, тъй като FPV дроновете се използват все повече срещу единични цели. Още: Зеленски каза каква ще е първата руска стъпка към мир

Руските войници често се правят на мъртви, когато видят вражески дрон да лети над тях - това обаче и често не помага. Манекените също могат да бъдат ефективен начин за създаване на съмнение сред операторите на дронове дали атакуват правилната цел, добави Джайлс.

Въпреки че войната в Украйна се превърна в тестова площадка за напреднали военни технологии, измамата остава ключов стратегически инструмент.

FPV дроновете могат да летят много близо до целите си, давайки на операторите безпрецедентен поглед на целта. Още: Информационна война: Руски военен пилот пита къде са ни премиите за бомбардировките в Курска област (СНИМКА)

Това обаче води до маневри за измама, които стават по-точни и убедителни, тъй като врагът се опитва да обърка операторите да атакуват грешни цели.

Примамките са служили като ключова военна техника от хиляди години, но доскоро измамата се фокусираше върху големи бойни средства като танкове и самолети. С напредването на технологиите обаче военните измами също се подобряват. Фалшифицират се не само по-малки оръжия като минохвъргачки: вече има оборудване, което може да имитира топлина и радарни сигнали.

Russians have increasingly begun using 'mannequins' at the front lines pic.twitter.com/VQgjvB2MsM