Великобритания назначи първия си незрящ посланик. Вижте къде (СНИМКИ)

Харисън ще бъде първият посланик, придружен от куче-водач - нейния двегодишен голдън ретривър, който се казва Ото.

Victoria Harrison has been appointed HM Ambassador to Slovenia, taking over from Tiffany Sadler. Victoria takes up her appointment in August 2024.

Victoria is the first blind person to be appointed a British Ambassador and will be accompanied by her #GuideDog Otto.@VictoriaH_FCDO pic.twitter.com/BWyEWP0GP3