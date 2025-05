Великобритания представи дрон, който заглушава радари на вражески самолети (ВИДЕО)

Великобритания представи нов дрон, чиято задача е да заглушава вражески радари във въздушно партньорство с изтребителите F-35 и Typhoon. Изрично британските ВВС посочват на сайта си, че дронът StormShroud е разработен на база уроците от войната в Украйна - и основната му цел е да заглуши радари на вражески самолети.

Още: Военна тайна: Страна от НАТО иска да купи украинската бойна информационна система "Делта" (ВИДЕО)

Платформата за StormShroud, Tekever AR3, се произвежда в западен Уелс и Саутхемптън. Към AR3 е прикачена платформата BriteStorm на Leonardo UK, който се произвежда в Лутън. Тя е основата за заглушаване на вражески радари. StormShroud е разработен в Обединеното кралство с помощта на подразделение на британските кралски военновъздушни сили – безпилотният апарат представлява автономна платформа.

🇬🇧 UK adopts StormShroud drone for electronic warfare. Its 2.5 kg BriteStorm system jams aircraft and missile radars. Launched by catapult, it’s modular and boosts strike aviation. pic.twitter.com/R50MlTcKNc