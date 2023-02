Страх в Русия, че новата голяма офанзива няма да успее и унижение за Пригожин (ВИДЕО)

Тези позиции са в унисон на схващането, че руснаците ще се мъчат да направят нова голяма атака преди идването в по-голям брой на обещаната западна помощ от танкове, БТР-и и бронирани машини за пехотата.

По отношение на руския ВПК обаче излезе новина, която показва, че западните санкции не пречат достатъчно на военното сътрудничество между Русия и Иран – за строеж на завод за военни дронове на руска територия, съвместно с Техеран. Това ще е втори такъв завод зад иранска граница – първият е в Таджикистан. В завода ще се правят дронове "Шахед" и "Мохаджер". А че в тези дронове има куп компоненти от западни и дори украински компании, вече беше установено: Украинците откриха в ирански дрон компоненти от над 30 западни компании, даже и украински

На този фон обаче, интересно решение взе съд в Москва, на база на което Евгений Пригожин не е признат за собственик на ЧВК Вагнер. Пригожин води дело срещу руския журналист Алексей Венедиктов, като предмет е именно собствеността върху ЧВК Вагнер, но според съда няма достатъчно доказателства, че Пригожин я държи. Смешното е, че руският олигарх беше завел делото през юни 2021 година, защото Венедиктов го беше посочил като собственик на ЧВК Вагнер, но сега Пригожин иска това да бъде потвърдено – съдът не го прави засега.

Трупат се и данните, че Русия продължава принудително да филтрира и поставя под държавен контрол украински деца. Руският омбудсман на децата Мария Лвова-Белова обяви, че ще има специални „рехабилитационни обиколки“ в окупирания от руснаците Крим, при които ще се търсят деца, нуждаещи се от психологическа помощ. Какви ще са критериите да се определя кой се нуждае от психологическа помощ остава неясно. А губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев каза открито, че повечето такива деца не са сираци, което само подсилва опасенията. Всичко това се прави като изпълнение на инструкции от руския диктатор Владимир Путин – да има допълнителни мерки за откриване в окупираните територии на деца, оставени "без потенциална грижа".

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия най-важните в момента позиции от юг – Ивановско (на 5-6 километра югозапад-запад от самия Бахмут) и от север – Парасковивка (5 километра на север от Бахмут) и Красна Хора (3 километра северно от Бахмут), все още са украински. Голямата цел на руснаците е да успеят да прекъснат чрез пробив от юг магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, но макар руската армия вече да може да я обстрелва с артилерия, доставките за украинските защитници на Бахмут още не са прекъснати. Има дори данни, че някои взети от руснаците позиции около Бахмут са били върнати при украинска контраатака. Руското военно министерство обаче казва, че е превзета Николаевка - позиция на север от Бахмут.

В направлението към Авдеевка промени няма – най-интензивен е боят в Маринка, но вече почти 11 месеца руснаците не могат да пробият там. Украинците твърдо държат западната част на градчето, където има и повече високи сгради и не позволяват на руската пехота да напредне.

(КАРТА) При Угледар (Въгледар, Вухледар) отново няма промяна в ситуацията. Има данни за унищожена от артилерийски огън руска военна колона в района. Руснаците обаче не атакуват масирано града.

(КАРТА) В Луганска област, при Кремена, руските сили опитват натиск на север и юг от града. Украинците твърдят, че удържат позициите си при Диброва (5 километра южно от Кремена). (КАРТА) При Сватово няма големи промени – там най-важно за украинците е да удържат района Новоселовка – Куземивка, а Билохоривка, която е ключова за преминаването на река Северски Донец, е украинска. За изминалото денонощие украинският щаб посочва точно Новоселовка като място, където украинците са спечелили битката.

(КАРТА) Вече е ясно, че руснаците се активизират по направлението към Купянск, Харковска област. Там важната точка е Дворичина – вероятно има пробив на защитна украинска линия в областта, но боевете са сериозни.

Засега в Херсонска и Запорожка област няма признаци на формиране на големи руски щурмови групи за руска атака. Украинците обаче са предпазливи относно възможността все пак там също да има голяма руска офанзива, но дотук това е считано за по-малко вероятно.

