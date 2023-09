ВИДЕО от първите битки и операции на бригада "Азов" след завръщането ѝ на фронта

Войниците от 12-та бригада вече действат в Луганска област, при Кремена. Именно там е една от основните линии на боеве, макар че в последно време по-скоро има затишие и укрепване на позиции и от двете страни: Извод: На руснаците не им стигат минните полета в Запорожието (ВИДЕО). Руснаците обаче прокламират усърдно, че натискат към Купянск.

Сега от "Азов" пуснаха видео, което показва първите им действия на фронта след битките в Мариупол:

