Бригада "Азов" пак е на фронта, Германия даде установки IRIS-T и Patriot на Украйна

"Легендарната бригада със специално предназначение "Азов" се възстанови и започна да изпълнява бойни задачи в района на Серебрянското горско стопанство", каза Уршалович.

ОЩЕ: Командирът на "Азов" вече тренира, за да се върне на фронта (СНИМКИ и ВИДЕО)

По думите на Микола Уршалович, войниците на "Азов" удържат заетите позиции и нанасят загуби на противника в жива сила и техника. По-специално, на 15 август артилеристите от бригадата в района на Серебрянското горско стопанство са унищожили минохвъргачка и инженерна машина на руснаците.

"Серебрянка" се намира до Кремена, като там от есента на миналата есен постоянно текат битки.

Междувременно Германия даде на Украйна още две установки за ПВО системи IRIS-T, както и 2 установки за ПВО система Patriot плюс 5000 155-милиметрови снаряда.

ОЩЕ: Пак ни изпързаляха: Руските пропагандатори трети ден плачат заради освободените командири от "Азов"

#Germany handed over two more IRIS-T air defense launchers to #Ukraine, as well as 5,000 155-mm caliber shells, GO12 radars and cargo transport. pic.twitter.com/VmX19e6tis