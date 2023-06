ВИДЕО: Първите минути след фаталния руски обстрел по Краматорск

На кадрите се вижда как пред срутения ресторант се е събрало множество хора, а спасителните екипи и полицаите започват да отместват отломки, за да помогнат евентуално на затрупани под руините хора.

На 27 юни вечерта руснаците удариха с ракети Краматорск. След поредното им зверство загинаха 12 души, включително три деца - 17-годишно момиче и 14-годишни близначки. 60 души са ранени, а 11 бяха спасени изпод отломките.

Украинските служби пък задържаха руски агент, помогнал на Москва за коригиране на огъня.

This is what #Kramatorsk looks like after the June 27 missile attack by Russian forces that killed 11 people and wounded more than 60. One of the missiles hit the "RIA Pizza" pizzeria, a popular restaurant in the city. Journalists, aid workers and officials often spent time… pic.twitter.com/eAwv4l6gWy