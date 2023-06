Руски ракети удариха ресторанти в Източна Украйна, има загинали (ВИДЕО)

Едната ракета е ударила ресторант в централната част на града, втората е ударила ресторант в село Беленкое, каза той в Телеграм канала си. Павло Кириленко, началник на Донецката областна военна администрация, каза, че има 15 жертви. Спасителите на мястото продължават да разчистват отломките. "Радио Свобода" съобщава с позоваване на полицията за трима загинали при ракетен удар в Краматорск. Сред тях има и дете. Други 22 души са ранени.

Още за случващото се в Украйна – четете тук

Краматорск, някога наброяващ 150 000 жители, е последният голям град под украински контрол в източната част на страната. Той се намира на около 30 км от фронтовата линия.

The Russian army has launched two missile attacks on the city of #Kramatorsk in Donetsk region, the head of the Ukrainian presidential office, Andriy Yermak, has said.



One missile hit a restaurant in the central part of the city, the second hit a restaurant in the village of… pic.twitter.com/oy3q8vWL7e