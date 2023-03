ВИДЕО: Руска ракетна установка стреля, украински камикадзе-дрон я удря

Поредното впечатляващо видео - руска ракетна система за залпов огън TOS-1A стреля на фронта. Докато го прави обаче, украински камикадзе-дрон я атакува в тил и успява да я удари. Какви точно са нанесените поражения не е ясно, но със сигурност точно попадение има:

A Ukrainian kamikaze drones finds a Russian TOS-1A and attacks it while it's firing. It is unclear if it is destroyed but at least it took some damage. pic.twitter.com/4UCkuoX1Wo