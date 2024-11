ВИДЕО: Сам срещу шестима – украински войник удържа руска щурмова група

За всеки с капка здрав разум е пределно ясно, че като ресурси руската армия е далеч по-силна от украинската. И въпреки това, трета година в пълномащабна война поред армията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин не може да пречупи окончателно украинската съпротива.

Защо? Ясно е, че западната помощ в голяма степен е решаваща, макар че погледнато като процент от БВП на оказващите помощ тя всъщност далеч не може да се мери с руските ресурси. Затова героизмът на украинците също е много силен фактор.

Пример за този героизъм – един украински войник сам спира руска щурмова група от шестима руски войници: Тези, които се съпротивляваха, когато всички отстъпваха: 8 украинци удържат позициите си 67 дни (ВИДЕО)

Същевременно, в Курска област, където численото превъзходство на руснаците също е явно и то с подкрепа вече на севернокорейски войници, руската армия още не може и не може да направи решителен пробив, с който да изтласка Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Каква касапница е там споделя командир на руска щурмова група с позивна Ларкин. Красноречиви са думите му: "Има моменти, в които съжалявам, че тръгнах". Те са на фона на видео с резултата от руски щурм с цел превземане на руско селце в Курска област – видеокадрите и казаното как руските войници са били принудени след първоначалния успех да се крият по мазетата и то без подкрепления и достатъчно припаси. Въпреки това, Ларкин и групата му получават заповед да проведат нов щурм – и загиват, като телефонът на Ларкин попада в ръцете на бойците от 80-та украинска десантно-щурмова бригада: Убивайте първи, за да не бъдете убити. Войната е жестока: Залужни към украинските бойци (СНИМКА)

"If you watch this video, don't come here ever! Don't look for happiness here," these words were filmed by the commander of a Russian group of fighters with the call sign "Larkin" a few hours before his own death in the Kursk region.



In a failed attempt to dislodge Ukrainian… pic.twitter.com/o24RPYKhBz