Българската метълкор банда Scars We Inherit представи дебютния си сингъл "Flicker" (ВИДЕО)

Нова българска музика на хоризонта! Младата родна банда Scars We Inherit представи първия си сингъл и видео към него - "Flicker". Парчето е налично в YouTube и всички големи стрийминг платформи, а вокалите са изпълнени от Джоел Диксън от Dream Demon. В момента Scars We Inherit работят по няколко нови композиции, като паралелно с това групата търси постоянен вокалист от България и съседните държави. Scars We Inherit е създадена през 2023 г. в София, България от Кръстан Алексиев (китари) и Даниел Димитров (барабани). Групата е повлияна от съвременните метъл поджанрове Метълкор, Джент и Деткор. Началото ѝ е поставено като инструментален онлайн проект с намерението да се превърне в пълноправна банда. Е, очевидно тези намерения вече са факт и то със сингъл, който със сигурност ще чуете повече от веднъж.

Кои са Scars We Inherit

Даниел започва развитието си като музикант от ранна тийнейджърска възраст и бивайки възпитаник на Национално музикално училище "Любомир Пипков", преминава през различни класически инструменти, музикални жанрове и формации. През 2015-а година представлява България заедно с групата Dash the Effort на Wacken Open Air Battle. Взимал е и участие на Българската рок и метъл сцена с албумът "Time of Changes" на Project Arcadia и едноименното EP на Spectre of Sanity.

Кръстан се занимава с музика още от детска възраст - започвайки с пиано, но на 12 години открива електрическата китара, вдъхновен от рок и метъл сцената. Като тийнейджър свири авторска музика в младежки ъндърграунд групи в Германия. По-късно разширява музикалните си познания, изучавайки джаз китара при Sandra Hempel и Johannes Wennrich. Около 20-те си години се насочва към прогресив метъл, повлиян от Opeth, Katatonia, Karnivool и Tool. Сблъсъкът с модерни групи като Periphery и Animals As Leaders го вдъхновява да премине към 8-струнна китара и да се фокусира върху съвременната метъл сцена.

