ВИДЕО: Стреляли ли са руснаците с термобаричен снаряд по жилищна сграда в Мариупол?

Руските сили атакуваха театър с 1200 приютени души в Мариупол (ВИДЕО)

Кадрите показват събитие от пролетта на 2022 година. Предполага се, че става въпрос за ТОС-1А "Солнцепёк". Това е система за залпов огън, която е предназначена за унищожение на леки и тежки бронирани превозни средства, но и на сгради. Тя е разработена през 70-те години на XX век в СССР.

Mariupol, previously unpublished footage of Russian Armed Forces hitting a residential building. Presumably, by a thermobaric munition from TOS-1A 'Solntsepek'.



