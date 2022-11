Обстрел по АЕЦ Запорожие от руски позиции, руснаците са притиснати в Луганска област (ВИДЕО)

ОЩЕ: Не можем да спечелим така срещу Украйна - бивш руски депутат говори (ВИДЕО)

На първо място от ISW обръщат внимание на двудневния по-засилен обстрел при АЕЦ Запорожие. За пореден път всяка от страните обвинява другата за случващото се. Само че руски военен блогър публикува видео, заснето от чеченските сили при АЕЦ-а, като твърдението на блогъра е, че обстрелът по АЕЦ-а идва от контролирани от руснаците позиции южно от ядрената централа. Тогава въпросът е – загубили ли са вече руснаците тези позиции или още си ги владеят? Данни да са загубени за момента няма.

Според МААЕ, за момента обстрелите не са застрашили целостта на ядрените реактори (в АЕЦ Запорожие са общо 6), както и хранилищата за свежо и отработено ядрено гориво. Ядрените реактори са добре защитени и биха могли да издържат дори директен удар от снаряд (зададеният стандарт е да бъде издържан удар от самолет, който пада върху реактор), но по отношение на хранилищата за ядрено гориво нещата не стоят по този начин.

Още по-интересно е, че украинското военно разузнаване твърди, че Русия подготвя терористични атаки "под прикритие" срещу критична инфраструктура в Беларус, с цел да вкара и беларуската армия във войната. По-конкретно – срещу АЕЦ Островец. Идеята е вината да бъде хвърлена върху Украйна и НАТО.

И сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, и данните от вечерния и сутрешния обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар", и сводката на руското военно министерство подсказват едно и също – опити на руснаците да си осигурят предимство в Донецка област, опити на украинците да продължат успешно офанзивата от Харковска област и в Луганска област.

В Луганска област руските данни са за украински атаки към Орлянка, Красная Поповка, както и Куземивка. "Рибар" твърди, че всички украински нападения са спрени, но е показателно какво коментираха от британското разузнаване за Луганска област – че има особено интензивни артилерийски дуели при Сватово, че руснаците се мъчат да се окопаят, но разчитат "почти сигурно" основно на недобре обучени новомобилизирани и че точно линията Сватово – Кремена остава най-уязвимата в момента. Да бъде защитено Сватово и същевременно да се извършат успешни офанзивни операции в южната част на Донецка област са две задачи, които не са съвместими в момента, казват британците. Позиция, подкрепяща британското заключение, изказа в Телеграм и Родион Мирошник, посланик на т.нар. Луганска народна република (ЛНР), който се оплаква че "ситуацията с безопасността на ЛНР явно се е обострила".

Интересен щрих от сводките на "Рибар" е, че 47-ма десантно-щурмова бригада на украинската армия укрепва границата на Харковска област с руската Белгородска област. Влошаващото се време прекрати опитите на руснаците да правят дори лимитирани контраатаки към Купянск.

В Донецка област единственото противоречие между украинските и руските данни касае Маринка – позиция, която е важна за отбраната на Авдеевка. Украинският щаб изрично посочва, че там е отбита руска атака, докато "Рибар" твърди, че руснаците са стигнали центъра на градчето, което преди войната беше с население около 9000 – 10 000 души. Освен това, руският канал посочва, че украинските сили са отстъпили в западната част на Маринка и оказват свирепа съпротива. За Бахмут, Соледар, Новомихайловка (направление Вухледар/Угледар, като там има геопотвърдени кадри за напредващи руски танкове) украинците са категорични, че руските опити за атаки през последното денонощие са отбити. Според "Рибар", украинското командване прехвърля допълнителни подкрепления при Бахмут заради тежката ситуация там – има твърдения на руски военни блогъри, че боевете са стигнали до източните покрайнини на града, но независимо потвърждение още няма.

Що се отнася до Херсонска и Николаевска област и бъдеща украинска контраофанзива на левия бряг на река Днепър, вече е потвърдено от изявление на говорителя на украинското командване "Юг", че украинската армия атакува Кинбурнска коса – последното населено място в Николаевска област под руски контрол. Ако то премине отново в украински ръце, украинската армия ще държи изцяло подстъпа при реките Днепър и Южен Бук и ще осигури по-добра защита на пристанищата на Херсон и Николаев. Голямо предимство за украинците е, че новоизградените руски защитни позиции по левия бряг на Днепър са на повече от 25 километра т.е. основни руски артилерийски системи за залпов огън не могат да го обстрелват. Отделно, откъм Кинбурнска коса изглежда по-лесно да бъде осъществена мащабна операция за освобождение на левия бряг на Днепър, отколкото от други места по реката.

