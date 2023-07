ВИДЕО: Украинци дочакаха Русия да им върне децата

Следете развитието на войната в Украйна тук

„Майка им, военен медик, беше освободена по време на голямата размяна през октомври 2022 г. Тя и съпругът й чакаха завръщането на децата си дълго време“, пише Андрий Ермак, началник на администрацията на президента Зеленски.

🥹 During the prisoner exchange, #Ukraine returned two children illegally taken to Russia: 6-year-old Renat and 10-year-old Varvara.



"Their mother, a military medic, was released during the big exchange in October 2022. She and her husband had been waiting for the return of… https://t.co/BpGZgmVVo7 pic.twitter.com/GGXzkudgUl