ВИДЕО: Украинците удариха руски военен самолет при Бахмут

За момента подробностите са оскъдни, но от кадрите се виждат експлозии, включително взрив с голямо огнено кълбо на земята.

Украински данни: Командирът на въздушната част на ЧВК Вагнер е убит - един от 1400 загинали руски офицери

Russian military aircraft was shot down in the Bakhmut direction pic.twitter.com/keLfRhdur4