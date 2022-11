Украински данни: Командирът на въздушната част на ЧВК Вагнер е убит - един от 1400 загинали руски офицери

Според украинската информация, подполковникът изглежда е управлявал хеликоптера, който беше свален на 31 октомври в Донецка област от украинската армия и това беше записано на ВИДЕО. Интересен факт е, че Зангиев е бил вече на възраст и пенсиониран, но въпреки това е отишъл на фронта в Украйна.

Неговата смърт обаче е една от всъщност хилядите на руски офицери във вече над 8 месеца война в Украйна. Беларуската опозиционна медия NEXTA, чийто главен редактор беше скандално арестуваният след принудително приземяване на полет на Ryanair Роман Протасевич, публикува статистика на база данни от публични източници колко са убитите руски офицери в Украйна. Към сутринта на 3 ноември, по украински данни в Украйна са загинали 74 000 руски войници: Лека-полека липсата на пари почва да удря Путин и фантазиите му за Украйна

Според данните, в Украйна са загинали общо 1402 руски офицери. От тях 10 са генерали. Двама са с чин генерал-лейтенант, други 8 – генерал-майор. Отделно са убити 44 полковници: Полковници и генерали: Руските загуби в Украйна са тежки.

При по-ниските чинове статистиката е следната – убити 98 руски подполковници, 193-ма руски майори, 279 руски капитани, 471 руски старши лейтенанти и 235 руски лейтенанти.

