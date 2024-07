Военна иновация: Руснаци щурмували украинската армия в колички за голф

Най-малко пет руски колички за голф, натоварени с войници, направиха опит да щурмуват украинските позиции на фронта. Разбира се, нестандартният ход доведе до пълен провал на силите на диктатора Владимир Путин.

Украинските сили взривиха слабите превозни средства, спирайки атаката и вероятно нанасяйки тежки поражения на руснаците, съобщи Forbes.

Още: Украйна е унищожила най-малко 100 танка, които Путин определи като "най-добрите в света": OSINT анализатори

Катастрофата за руската армия е станала при източния град Купянск в Харковска област, където позициите на украинците са защитавани от 4-а танкова бригада, 30-а механизирана бригада, 100-тната бригада за териториална отбрана и др. Случилото се показва защо броят на жертвите от руска страна продължава да се покачва главоломно, както и на какво равнище е командването на частите.

Още: Оценка: Колосални руски загуби - офанзивата при Харков се оказа пагубна за Путин (ВИДЕО)

Затруднявайки се да замени унищожените бронирани машини с нови - или новоизградени, или извадени от складовете - Кремъл оборудва все повече части с превозни средства от граждански тип, включително произведени в Китай коли амфибии Desertcross 1000-3, китайски и беларуски мотоциклети.

Срещу укрепените украински войски, подкрепени от артилерия и дронове, войниците, които се придвижват с всъдеходи и мотори, нямат шанс. Не без причина руснаците губят рекорден брой войници. Като цяло те са загубили над 70 000 души между 1 май и 30 юни - според британското разузнаване.

OMG. Russian Desertcross with enormous anti drone cage. How do we call this Russian contraption? pic.twitter.com/eKmJqSOrxc