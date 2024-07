Оценка: Колосални руски загуби - офанзивата при Харков се оказа пагубна за Путин (ВИДЕО)

Руските загуби във войната в Украйна са достигнали върхови стойности през май и юни 2024 г., съобщи Министерството на отбраната на Великобритания на 12 юли.

В свой разузнавателен доклад ведомството посочва, че среднодневните руски загуби (по класификацията на НАТО жертви са убити, изчезнали и ранени по начин, по който не могат да се върнат на фронта) са достигнали съответно 1262 и 1163 души през двата месеца. "Като цяло Русия вероятно е загубила над 70 000 души личен състав през последните два месеца", се казва в съобщението на британското разузнаване в X.

Още: "Добро утро" по украински: Гори поредно петролно депо в Русия (ВИДЕО)

От Лондон твърдят, че загубите се дължат до голяма степен на неуспешния опит на Русия да напредне в Харковска област, където силите на диктатора Владимир Путин откриха нов фронт на 10 май. Ако са верни, числата показват за пореден път как Москва не зачита човешките животи, а хвърля в боя още и още пушечно месо, докато напредъкът се оказва несъществен.

Още: Доставката на F-16 от Белгия за Украйна: Графикът е скандален

"Въпреки че този нов подход увеличи натиска върху фронтовата линия, ефективната украинска отбрана и липсата на руска подготовка намаляват възможностите на Русия да се възползва от всеки тактически успех - въпреки опитите за по-нататъшно разтягане на фронтовата линия", заявиха от Министерството на отбраната на Обединеното кралство. "Броят на руските жертви вероятно ще продължи да бъде средно над 1000 на ден през следващите два месеца", гласи прогнозата.

На 13 юни "Украинска правда" съобщи, че според неин неразкрит източник от НАТО руските загуби в Харковската офанзива са били "астрономически". Източникът е изчислил, че "през май Русия вероятно е претърпяла загуби от почти 1000 души на ден". В интервю, публикувано на 25 май, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че загубите на Русия по време на офанзивата са осем пъти по-големи от тези, понесени от въоръжените сили на Украйна.

Към 13 юли Русия е загубила 557 770 военнослужещи в Украйна от началото на пълномащабната си инвазия на 24 февруари 2022 г., съобщава Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Данните не могат да бъдат проверени по независим начин.

Още: По телефона: Лойд Остин и Белоусов обсъдиха намаляването на риска от "възможна ескалация"

Междувременно се появи информация в Politico, че украинските лидери са си тръгнали разочаровани, след като американският президент Джо Байдън е отклонил последното им искане за премахване на ограниченията за използване на американски оръжия. Става въпрос за ползване на оръжие от САЩ за нанасяне на удари на територията на Русия.

Според трима души, запознати с разговорите - украинският президент Володимир Зеленски е повдигнал въпроса към края на двустранната дискусия в четвъртък, когато срещата на върха на НАТО във Вашингтон приключваше. Това е накарало Байдън да каже, че двете страни трябва да продължат да разговарят по темата. Не е затворена вратата за евентуално премахване на ограниченията, но все още Байдън е далеч от заветното "да", казват източниците на изданието. Зеленски и началникът на кабинета му Андрий Ермак са били изключително разочаровани след разговора, гласи още информацията.

Щатите към момента позволяват на Украйна да обстрелва цели на руска територия само на 100 км от границата, което според Киев не е достатъчно.

Припомнете си: Объркване: САЩ не дават да се стреля по важни руски летища? Нова гореща точка на фронта (ВИДЕО).

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от 8 ч. на 13 юли показва, че през изминалото денонощие по цялото протежение на фронта са се състояли 149 бойни сблъсъка. Това е увеличаване на интензивността спрямо предходните 24 часа, когато бяха отчетени 103 сражения. Най-горещо остава в Покровското направление, където е имало 42 атаки на руските сили, а на второ място е Кураховското направление с 22 нападения.

В посока Покровск - на запад от Авдеевка - украинците са отблъснали всички атаки. Нападенията са били в районите на Олександропил, Новоселовка Перша, Новоалександровка (най-северната точка на боевете), Прогрес, Лозувацко, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. Най-тежко остава положението при Новоалександровка, отчита генщабът на Украйна.

Още: Прогноза от Турция: В Украйна няма да има мир поне до изборите в САЩ

Според популярния руски Telegram канал "Рибар", създаден от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, руснаците напредвали по линията Новоалександровка - Лозуватско, поели контрола над по-голямата част от Евгениевка и в момента водят боеве в северните и източните покрайнини на Новоселовка Перша.

Защо Новоалександровка и Новоселовка Перша са важни - припомнете си в този анализ: Зеленски предлага, Путин не иска да говори за мир: Идва още и още оръжие за Украйна (ВИДЕО).

Видео от Евгениевка и руските войници, които твърдят, че са поели контрол над населеното място:

Геолокализирани кадри опровергават пълното "освобождаване" на Яснобродовка от руснаците - там те са издигнали знаме още когато са превзели първата къща:

claimed "liberation" but it was the first house of the village they reached https://t.co/oGAgaiTOXb pic.twitter.com/tEx0XIfFKG

В Кураховското направление силите за отбрана на Украйна са отблъснали всички 22 атаки край Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, съобщи генщабът.

Още: С парите на гражданите: Путин увеличи данъците, за да финансира войната в Украйна

В Торецкото направление руснаците са провели 19 нападения - при Торецк, Северно, Зализне и село Ню Йорк. "Рибар" твърди, че руските войски са разширили зоната на контрол в Ню Йорк, а също така водят боеве при Северно.

Още: САЩ разработват евтин боеприпас с голям обсег за Украйна

В Лиманското направление украинците е трябвало да се справят със 17 атаки, но не е ясен изходът от тях. В Краматорското (Часов Яр) и Купянското направление е имало по 11 сражения. В Харковска област руснаците са атакували 13 пъти - при Глубоко, Старица, Липци и Вовчанск (Волчанск).

Още: Дания с интересен отговор дали F-16 ще може да поразяват Русия

Единадесет месеца след освобождаването на Урожайно от украинците руската армия отново окупира центъра на населеното място в Западна Донецка област. Украинската армия привидно се изтегли на север, пише политическият и военен анализатор на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке в профила си в X. Урожайно е в участъка на фронта "Времеевски" (линията Бердянск – Велика Новоселовка – Угледар), на 9 километра южно от Велика Новоселка.

#NewsMap

Eleven months after its liberated, the Russian invasion army re-occupied the center of #Urozhaine in Western Donetsk oblast. The Ukrainian army seemingly withdrew to the north. pic.twitter.com/Fv0MGin9NW