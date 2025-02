Военни дронове с изкуствен интелект: Новата германска военна помощ за Украйна (ВИДЕО)

Германия ще достави на Украйна 6000 от най-модерните дронове камикадзе, управлявани от изкуствен интелект. Става въпрос за безпилотните летателни апарати HX-2, съобщава германският таблоид "Билд".

Този модел дронове има обсег от 100 километра, скорост 220 км/ч и може автономно да намира и унищожава зададена цел. Производителят Helsing уверява, че бордовият изкуствен интелект (ИИ) пречи на системи за електронно заглушаване да свалят и спрат дроновете - защото ИИ може веднага да преизчислява нова честота, на която безпилотният летателен апарат да продължи да работи и да определя наново самостоятелно целта, след като веднъж вече тази цел е посочена преди излитането. ИИ идентифицира целта дори и без да има сигнал от базата. Отделно, човек-оператор може да контролира дрона в случай на нужда.

Дронът може да носи многоцелеви, противотанкови и противобункерни боеприпаси и така е способен да атакува артилерийски системи, танкове или командни пунктове.

Още през ноември 2024 г. Helsing достави на Украйна 4000 военни дрона с изкуствен интелект. За разлика от тогава, новата доставка не е германско-украинска копродукция на дрон тип HF-1, а технически още по-усъвършенствано германско собствено производство на тип HX-2. Финансирането идва от одобрената от Германия военна помощ, но от 3-те млрд. евро, които сегашният германски канцлер Олаф Шолц блокира - само че Helsing смята, че договорът ще бъде изпълнен при следващото германско правителство, а предсрочните парламентарни избори в Германия са в края на февруари.

