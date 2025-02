Голямото предателство за мира в Украйна вече е на дневен ред (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нереалистично е Украйна да се върне към границите си отпреди 2014 година. Малко вероятно е Украйна да успее да си върне земята, която беше нейна преди 2014 година - Зеленски ще трябва да направи каквото трябва, но рейтингът му не е много висок. Думите от първото и второто изречение са съответно на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който говори в рамките на поредната среща на инициативата "Рамщайн", а позицията във второто изречение е на американския президент Доналд Тръмп. Тръмп изрази позицията след като говори с руския си колега Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, обявявайки гръмко, че има разбирателство с Путин да започнат разговори между САЩ и Русия за мир в Украйна: "Договорихме се екипите да започнат преговори незабавно": Тръмп е разговарял по телефона с Путин

Детайли, детайли: Дяволът е в тях

Пороят от изказвания и публикации в социалните мрежи на Тръмп обаче не може да маскира основният въпрос. И той е – какъв мир ще бъде договорен в Украйна? След поредното повтаряне до дупка на клишета от американския президент (милиони умират, в Украйна теренът е равнинен, нищо не спира куршумите, освен човешкото тяло), сигналите какво вероятно ще стане извън "миротворчеството" започнаха да се трупат. На първо място – интересен въпрос: единственият отговор на Тръмп на директен въпрос дали вижда Украйна като равнопоставен партньор в бъдещите мирни преговори, последван от повтаряне на клишето: "Те трябва да постигнат мир":

Преди този въпрос, Тръмп повиши активността си в своята социална мрежа Truth Social – с уверение, че след като говорил по телефона и със Зеленски, украинският президент казал, че както и "президента Путин", иска мир. Какъв мир – от този въпрос Тръмп засега бяга. От Кремъл коментираха, че са готови да преговарят, за да бъде намерено решение относно "корените на дългосрочните проблеми", довели до войната в Украйна. Многократно режимът на руския диктатор Владимир Путин е сочел като такъв проблем разширението на НАТО на изток, като Путин директно поиска през 2021 година НАТО да се върне до границите си от 1997 година т.е. извън Източна Европа, извън България. Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит коментира пред журналисти, че не знае от американска страна вече да са повдигнати пред Путин условия за мир, включително изтегляне на руски войници от Украйна. За сметка на това, на срещата на "Рамщайн" (в рамките на тази инциатива страни членки на НАТО предоставят военна помощ, обсъждат и приемат планове за развитие на украинския военнопромишлен комплекс) Пийт Хегсет изрично подчерта за Крим и за Източна Украйна: "Преследването на тази илюзорна цел само ще удължи войната и ще продължи повече страдание". Хегсет повтори и налаган от Тръмп наратив – време е Европа да поеме своята сигурност в свои ръце и да не разчита толкова на САЩ: Путин след срещата с Макрон: Ако НАТО е мирна, какъв е проблемът да се върне към състоянието от 1997 година?

На база тези думи и казаното от Тръмп, след като обяви, че говорил с Путин, Politico директно пише - Тръмп угаси всяка надежда, че студената нова реалност може да бъде избегната. В социалните мрежи се дискутира и, че Тръмп е говорил първо с Путин и то 90 минути, докато със Зеленски е говорил по-малко – 60 минути. Зеленски се държи смело, коментира Politico, визирайки традиционното среднощно видеообръщение на украинския президент, в което той също говори клиширано: Проведох много съществен разговор с Тръмп. Благодарен съм му "за истинския му интерес как можем да работим заедно, за да се приближим към истинския мир. Обсъдихме много аспекти - дипломатически, военни, икономически - и президентът Тръмп ме информира какво му е казал Путин. Вярваме, че силата на Америка е достатъчна, за да натисне Русия и Путин за мир, заедно с нас, заедно с всички наши партньори": Зеленски след разговора си с Тръмп: Чертаем следващите стъпки за спиране на руската агресия

Според Politico обаче в момента буквално няма никакво сътрудничество между Белия дом и ЕС и в Европа не знаят какво да кажат за гръмките думи на Тръмп относно напредъка за мира в Украйна. Нито председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, нито външният министър на ЕС Кая Калас коментираха бързо темата, след като Тръмп сервира новините. Калас все пак реагира с публикация в "Х", че суверенитетът и териториалната цялост на Украйна не са нещо, което подлежи на преговори. А Франция заема позиция, че Украйна трябва да стане част от НАТО, което САЩ и Германия не искат и да чуят. Украинското издание "Европейская правда", позовавайки се на френската информационна агенция AFP, изрично написа, че Франция, Германия и Испания настояват за участието на Европа в "сделката" за мир в Украйна. Френският външен министър Жан-Ноел Баро подчерта, че "няма да има справедлив и траен мир в Украйна без участието на европейците". Министърът на външните работи на Германия Аналена Бербок и министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес заявиха, че никакво решение за Украйна не може да бъде взето "без Украйна" и призоваха страните от ЕС да демонстрират единство по този въпрос. "Искаме мир за Украйна, но искаме несправедливата война да приключи със справедлив мир", добави испанският министър.

Същевременно, в поредното си интервю (Зеленски даде такова и за The Economist), Володимир Зеленски постави следния въпрос – защо като иска мир, Путин увеличава армията си със 150 000 войници? По данни на украинското разузнаване, през 2025 година, чрез мобилизация, наемане и севернокорейски войници руската армия ще стане по-голяма с 12-15 дивизии. С голяма доза вероятност руски войници ще бъдат тренирани в Беларус, добави Зеленски и уточни: Като помага на Украйна, Европа защитава себе си. Зеленски напомни и друго – с военни учения в Беларус през 2022 година започна руската инвазия в Украйна. "Сега ако има военни учения през лятото, есента на 2025 година, когато са готови, отново може да започне пълномащабна инвазия. И се питам – кой казва, че тя ще е в Украйна? Може да е в Полша, в Литва. И ако Путин иска мир, защо държава с големи икономически проблеми (Русия) ще води военни учения на 150 000 свои войници в Беларус? За диалог? Мисля, че отговорът е не", заяви украинският президент:

Именно пред The Economist Зеленски посочи, че миналата година всеки месец Русия е привличала в армията си по 45 000 войници, докато Украйна в своята – по 30 000 души. "И при тях ситуацията не е розова – защо иначе дойдоха севернокорейците? И при нас, и при тях има бригади с недомплект на хора от 50-60-70%, но Русия има 220 бригади за бойни действия, а ние – 110", обобщи Зеленски.

Има ли Украйна коз, за да не решават други съдбата ѝ?

При цялата тази плеяда от нюанси, вчера (12 февруари) в Украйна пристигна новият финансов министър на САЩ Скот Бесент. Той се срещна със Зеленски – и бързо стана ясно, че на тази среща САЩ са представили на Украйна проектопредложение за партньорство относно украинските редкоземни елементи и минерали. Именно тези находища, които се оценяват на трилиони долари, Зеленски включи в плана си за победа като "морков", с който да си осигури толкова американска подкрепа, колкото трябва на Украйна, за да спира ефективно агресията на Путинова Русия. След срещата с Бесент, Зеленски посочи, че споразумение между Украйна и САЩ за украинските редкоземни елементи може да бъде подписано още на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция за сигурност (14-16 февруари). От думите на украинския президент стана пределно ясно, че той вижда икономическо партньорство между САЩ и Украйна за украинските редкоземни минерали като гаранция за сигурност и че не иска да губи излишно време за официалното му оформяне. По въпроса с тези елементи вече има гласове в Украйна, които напомнят важни неща – припомнете си: Спомен: Путин в съюз с НАТО. Аферата с редките елементи в Украйна – време за одит (ОБЗОР – ВИДЕО)

Междувременно на срещата в Брюксел на формата "Рамщайн", украинският министър на отбраната Рустем Умеров се похвали, че партньорите на Украйна са поели нови ангажименти за военни доставки – ПВО, ракети-прехващачи, артилерия, бронирана техника, амуниции. Става въпрос за ангажименти отвъд 2025 година, каза Умеров. Конкретно Великобритания, която председателства срещата, обяви нов военен пакет за Украйна – 186 млн. долара. В него конкретно става въпрос за доставка на дронове, на танкове и бронетранспортьори, включително модернизирани съветски танкове Т-72. Доставките трябва да са в Украйна до края на пролетта. А Германия обяви, че скоро ще достави 100 ракети-прехващачи за ПВО системите IRIS-T, които Украйна ползва. Всичко това накара руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" да каже, че изходът от преговорите ще се решава от силата на бойното поле и икономическите възможности:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Покачване на интензивността на боевете в Украйна на дневна база, но не до най-високите документирани нива (например в средата на декември, 2024 година имаше 292 бойни сблъсъка: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО). За денонощието на 12 февруари по официални украински данни има 116 бойни сблъсъка с руската армия. Това е ръст от 21 на дневна база. Намалява на дневна база и мащабът на руските бомбардировки с авиационни бомби – с 21 по-малко, но числото пак е огромно: 128 използвани от руската армия авиобомби. От тях 28 са хвърлени на руска територия, в Курска област. По-малък е и обемът на руския артилерийски обстрел – 5800 снаряда т.е. с 500 по-малко. За сметка на това обаче руснаците са използвали над 3000 FPV дрона-камикадзе, което е с цели 700 повече на дневна база, казва украинският генщаб в сутрешната си сводка.

Най-горещото направление остава Покровското – 34 отбити руски пехотни атаки там. Още 17 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, където руснаците се мъчат да приключат със селата Зеленовка, Улакли, Андреевка и Константинопол, да поставят под контрол магистралата Запорожие – Донецк в тази част на Донецка област и да гледат само към Покровск. В Курска област е имало 18 руски пехотни атаки, в Торецкото направление – 11, а в Лиманското и Купянското направление – 9 и 8 руски пехотни атаки съответно. Украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар", пише в канала си в Телеграм, че руснаците с всички сили се опитват да превземат Ямполовка и окончателно да се укрепят и поставят под контрол село Терно – това са точки при река Жребец в Лиманското направление. Има и потвърждение с геолокализирани видеокадри на боеве, че руснаците са успели да напреднат още малко и са в южната част на Макеевка, откъдето гледат вече към Купянското направление и по-конкретно Борово – това е точка за преминаване на река Оскол от юг на град Купянск.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пише, че най-висшето руско военно командване недвусмислено е наредило да се приключва с последната украинска съпротива в бившето Кураховско направление, сега Новопавловско. "Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), използвайки много дронове, нанасят доста значителни загуби на противника в това направление, което ще попречи на бързо и ефективно постигане на поставените задачи (превземане на селата Зеленовка, Улакли, Андреевка, Константинопол)", казва Машовец. За Андреевка той твърди, че руснаците опитват да пробият в западната ѝ част с малки щурмови групи по течението на река Вовча (Волча) откъм Петропавловка, както и откъм Шевченко т.е. атаки от две посоки. Ситуацията е много напрегната – оценката на украинския военен експерт. Той добавя, че руската армия опитва едновременно да приключи с "проблема Курахово", като премине през Сребърно и Славянка още по-на югозапад от Покровск и така да създаде заплаха за обкръжаване на украинските части първо в Андреевка, а после и по-на юг, към Велика Новоселка. Само че Успеновка не е превзета от руснаците и това пречи на изпълнението на този план – украинците засега парираха руския напредък точно в този район, след успешната контраатака в Пищане (Песчано), като дори руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита как точно там и в Котлино продължават боевете т.е. няма руски контрол, има и видеокадри от района за боевете: Путинова Русия не се отказва от рецептата за мир с ракети и лъжи (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Накратко ситуацията в Новопавловското направление – вижда се очевидното и ярко изразеното желание на противника да изхвърли ВСУ по цялата му дължина, от Надиевка до Роздолно. Врагът се опитва да постигне това по доста познат и разбираем начин - като засилва офанзивните си действия по фланговете", заключва Машовец, който отчита и използване на каквато има техника от руснаците за усилване на атаките. "Руската тактика е много проста: щурмова група, която атакува една къща, надявайки се, че поне един човек ще стигне до нея и ще започне да укрепва позиция там. Най-често руснаците умират на места, където се опитват да се скрият от нашите дронове", добавя Станислав Бунятов:

Има украински напредък северозападно и североизточно от Фанасеевка т.е. в посока Уланок. В Свредликово (западно от Суджа) има руски напредък, в западната част на селото, по западния бряг на река Локня – това гласят оценки на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) на база геолокализирани видеокадри. Кадрите са посочени в библиографията на дневния анализ на ISW. Руските военнопропагандни канали тръбят и за руски напредък при Куриловка, край Черкаска Конопелка, но не дават никакви доказателства в подкрепа на думите си.

В Торецкото направление кадри на украински въздушни удари подказват, че ВСУ имат успех в района на мина "Торецка" и не допускат руснаците да я превземат засега, с което държат под напрежение руската армия в Торецк:

Съгласно официална сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 140 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 85 дрона, още 52 са приземени с електронно заглушаване т.е. 3 дрона са успели да преминат през украинската защита. Щети има в Одеска и Харковска област – украинската спешна служба публикува снимки и видеокадри от поразена пристанищна инфраструктура в Одеса: Падащо огнено кълбо забелязано над Беларус, украински дронове атакуват Русия (ВИДЕО)*