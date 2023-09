Военни подариха интересна тениска на Зеленски, пожелаха му да я носи при среща с Путин (ВИДЕО)

Още: Зеленски посети фронта в Донецка област (ВИДЕО)

"Руский военный корабль, иди на х.." пише на фланелката, която украинският лидер прие с усмивка от военните. "Да си я носите вкъщи", му пожелаха т "Е, защо вкъщи?", отговори украинският лидер, след което те му предложиха да си я сложи при евентуални преговори с Владимир Путин.

Zelenskyy was given a T-shirt with the inscription: "Russian warship, go fuck yourself" in case of negotiations with Putin. pic.twitter.com/8mz9TQ9vTH