Войната в Украйна: Загубите на руската и украинската армия към 7 март

По данни на Украинските въоръжени сили, от началото на войната са убити над 11 000 руски войници (досега Москва призна за 498 руски жертви, при това данните са от 2 март, когато Киев преброи 7000 убити руски войници), свалени са 46 самолета и 68 хеликоптера, потопени са 2 кораба, унищожени са 290 танка и 454 военни превозни средства, както и 60 камиона-цистерни с гориво. Всъщност именно унищожаването на цистерни с гориво е основна тактика на украинската армия, с цел нарушаване на логистиката.

Украинците казват и, че са унищожили 999 бронирани автомобила, 23 ПВО единици и 7 дрона.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 7, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/8rfBcPS6gJ