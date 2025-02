Войници, танкове, самолети и т.н.: Украинските данни за руските загуби за 3 години война (ВИДЕО)

Три години след като Путин отприщи пълномащабната си война срещу Украйна, 50% от окупираното от руската армия с влизането ѝ на украинска земя на 24 февруари, 2022 година, е върнато. Това гласят оценки на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Според данните, представени от Сирски, руските военни загуби и щети дотук са в следния размер – 10 100 танка, 21 100 бронирани машини от всякакъв друг вид и 23 300 артилерийски системи. Британският международен институт за стратегически науки (IISS) изчислява, че руските загуби са в размер на около 14 000 танка, БТР и бронирани машини на пехотата, но разликата спрямо казаното от Сирски идва от факта, че британците пресмятат само унищожената техника, не и повредената. Нидерландският неправителствен проект Oryx съобщава за 1080 повредени и унищожени украински танка, 1223 повредени и унищожени бронирани машини на пехотата и 437 повредени и унищожени БТР-а: данните са само на база потвърдени със снимки и видеокадри поражения, като за всяка една машина има отделно описание.

Освен това, Сирски посочи, че загиналите руски войници в Украйна дотук са около 250 000, а ранените – около 620 000. Руското военно министерство не показва такава статистика за украинските загуби, единствено съобщава колко украински войници са убити и ранени в Курска област (данните се публиуват всеки ден в официалния канал на ведомството в Телеграм) – 63 105 убити и ранени към 24 февруари, което повдига въпросът как така руската армия не си е върнала изцяло завладяното от украинците.

Украинските ВВС също дадоха обобщение за свършеното то тях - за 3 години война са свалили 26 525 руски въздушни цели, включително 370 самолета, 331 хеликоптера, 40 балистични ракети Х-47М2 "Кинжал", 95 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23, 550 крилати ракети "Калибър"; 95 крилати ракети "Искандер-К", 1801 крилати ракети Х-101/Х-55/Х-555; 460 крилати ракети Х-59/69; 25 ракети от друг тип; 14 285 дрона "Шахед" и 6 900 разузнавателни дрона.

Пример какво могат вече украинските дронове като "Баба Яга" - операция по унищожаване на руска зенитно-ракетна установка С-300:

Руската статистика - от началото на войната били унищожени 656 украински самолета, 283 украински хеликоптера, 44 431 дрона, 596 украински зенитно-ракетни комплекса, 21 734 украински танка и други бойни машини, 1521 украински реактивни системи за залпов огън, 22 007 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки и 32 099 единици на специална военна автомобилна техника. Предвид тези числа пак стои въпросът - как така украинската армия още съществува? Отделно, според западни оценки към 2014 година Украйна е имала само 144 военни самолета и едва 66% от тях са били готови за операции!

На целия този фон, поредно видео от Телеграм, показващо какво представлява руската армия - руски войници са вързани от другарите им като цел за украински дронове, защото се опитали да се самонарят (прострелят), за да излязат от първата линия на фронта по медицински причини: Сметката за януари, 2025 г.: Десетки убити и ранени руски войници за 1 квадратен километър украинска земя (ВИДЕО)

Russian soldiers are inventing new "punishment methods." Video shows two Russian servicemen tying up their colleague and waiting for a drone to "greet" him. pic.twitter.com/syuhPxVx0u