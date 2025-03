Връщаме си базите в Източна Европа, Аляска и Хавай: Руската пропаганда "уреди" президент на САЩ, който ще помогне (ВИДЕО)

"Можем да помогнем на Тръмп да вземе Гренландия. И Канада. И Ирландия" - поредна провокация уж шега от популярния руски телевизионен и радиоводещ Владимир Соловьов. Той отдавна е под западни санкции – като проводник на лъжите и пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин специално за Украйна.

Соловьов е събрал на седянка за пореден път групичка познати от руския държавен ефир лица, чиято работа буквално е да говорят за какво ли не, стига да подкрепя Путин пряко и косвено. В случая шегичките валят – Тръмп Ирландия не я искал, но може би тя пък искала да се присъедини към Русия.

"Разделение на Европа. Ще трябва да си върнем базите в Източна Европа, ще трябва пак да стигнем до Берлин, ще трябва да учим балтийските държави да обичат руския език и руския дневен ред. Толкова много работа имаме" - Соловьов бързо изплю камъчето. А един от събеседниците му открито се подигра: "Това е възможно, ако Джей Ди Ванс или някой като него спечели изборите за президент на САЩ през 2028 година".

🤢 Just another day on Russian state TV: propagandists are discussing how they’ll help Trump annex Greenland, Canada, and Ireland; and then exchange their wet geopolitical fantasies



“And we'll help Trump take Greenland. And Canada.” “And Ireland.”

“He didn't ask for it.”… pic.twitter.com/steFb4KBxI