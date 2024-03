Все по-сериозен: Макрон не изключва сухопътна операция в Украйна

Миналия месец Макрон отказа да изключи възможността за разполагане на сухопътни войски в Украйна, което предизвика остър отговор от страна на Берлин и други европейски партньори.

Френският президент обаче не се отказа от позицията си, но подчерта, че западните съюзници няма да поемат инициативата.

"Може би в някакъв момент - аз не искам, няма да поема инициативата - ще трябва да проведем операции на място, каквито и да са те, за да противодействаме на руските сили", заяви Макрон пред вестник "Льо Паризиен", предаде БГНЕС.

"Силата на Франция е в това, че можем да се справим".

"Our goal is that Russia should not win. But our goal is also to bring peace back to Europe. We have no limits and we will react depending on how Russia will react," said French President Emmanuel Macron in an interview with Ukrainian journalists.