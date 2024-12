"Всичко се връща към Руската империя": Пропагандист на Путин поиска САЩ да върне Аляска (ВИДЕО)

Руският телевизионен водещ Владимир Соловьов, близък съюзник на президента Владимир Путин, наскоро призова за връщането на Аляска на Русия, съобщава Newsweek, цитиран от Vesti.bg, По време на телевизионно предаване по Руската национална телевизия Соловьов заяви: „Мислите ли, че се шегувам, когато споменавам Финландия, Варшава, Балтийските страни, Молдова? Всичко се връща към Руската империя. И, докато сме на темата, Аляска също“.

Клип с изказването му беше качен в социалната мрежа X (бивша Twitter) от Антон Герашченко, бивш съветник в украинското министерство на вътрешните работи. „Според пропагандатора Соловьов Финландия, Варшава, Балтийските страни, Молдова и дори Аляска Трябва „да бъдат върнати на Руската империя“. Те няма да спрат с Украйна. Руските империалисти са ненаситни“, пише Герашченко.

According to propagandist Solovyov, Finland, Warsaw, the Baltics, Moldova, and even Alaska should be "returned to the Russian Empire."



They won't stop at Ukraine. The Russian imperialists are insatiable. pic.twitter.com/AkUyQcJcfN