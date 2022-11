ВСУ влезе в Херсон, в центъра се веят украински знамена (ВИДЕО)

Напредването на украинските войници към центъра на града е бавно, тъй като по улиците има тълпи граждани, които ги спират и прегръщат, пише в Telegram и Антон Геращенко, бивш зам.-министър на вътрешните работи на Украйна, позовавайки се на източници в социалните мрежи.

Официално потвърждение от властите все още се очаква, тъй като в Киев си наложиха голяма предпазливост по отношение на руското оттегляне от града. Но върху обществените сгради в центъра на града, включително върху тази на полицейското управление, вече се развяват украински знамена, а върху зданието на градската областна администрация - и знамето на Европейския съюз.

Free life is returning to Kherson together with Ukrainian flags.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙

📹: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/4ePJ3iOOGK