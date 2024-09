Втората армия в света не може да пробие: Руски командир сипе заплахи по радиото към украинците (ВИДЕО)

Какво правиш, когато не можеш да пробиеш позициите на врага и понасяш тежки загуби докато опитваш? Сипеш заплахи по радиото по адрес на врага.

Точно този подход избра руски командир, след като неговите подопечни бяха спрени при опит за атака с бронирана техника срещу позиция на 63-та украинска бригада.

Руснаците така и не успяват да пробият позиция на бригадата и следват куп закани от страна на руския командир какво ще им се случи "след ден, два, три, не дай Боже месеци". ВИДЕО от провалената руска атака, заради която валят заканите:

Още: Русия хвърли на фронта в Украйна екипажа на единствения си самолетоносач

A Russian commander lost his composure after several failed assaults against the positions of the 63rd Brigade. In what sounds like him being in a drunken state, he complained to Ukrainian soldiers over the radio that they were 'fighting back'.



"I know you can hear me h*hols,… pic.twitter.com/KRfZqVO3MY