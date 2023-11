Втори украински превозвач загина на границата с Полша, блокадата се разширява

През нощта между 22 и 23 ноември водач на тир с опасни стоки, който е чакал на дългата опашка почти три дни, за да прекоси пункта, е издъхнал на паркинг край Корчева. Става въпрос за ГКПП „Краковец-Корчева“.

Мъжът е на 56 години. Полицията твърди, че става дума за естествена смърт, но обстоятелствата около кончината му още не са ясни, каза Владимир Михалевич, председател на неправителствената организация Международни пътни превозвачи на Украйна, цитиран от „Украйна сейчас“.

Същевременно полските превозвачи обявиха, че ще продължат да затварят граничните пунктове с Украйна до февруари 2024 г. Вече е блокиран още един ГКПП – „Медика-Шехини“. Така затворените пунктове, по които има дълги опашки от камиони, са вече четири - т.е. всички между Украйна и Полша.

All 4 border crossing points between #Ukraine and #Poland for trucks are blocked by Polish drivers, - speaker of the State Border Guard Service of Ukraine Demchenko



In this direction, about 1400 trucks are now waiting to enter Ukraine.



The State Border Guard Service also added… pic.twitter.com/HQtESLmsKE