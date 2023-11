Словашки превозвачи блокираха стотици украински камиони на границата (ВИДЕО)

Говорителят на Държавната гранична служба на Украйна предаде думи на колегите си от Словакия, че днес (21 ноември) в 13:30 ч. е започнало възпрепятстване на движението за товарни автомобили, движещи се в посока към словашкия ГКПП, който е в непосредствена близост до украинския "Ужгород".

On the territory of #Slovakia, carriers are blocking the movement of Ukrainian trucks through the checkpoint "Vyšné Nemecké", - State Border Guard Service of #Ukraine.



The blockade began at 13:30. Its terms are not reported. Currently, there are about 300 trucks in the direction…