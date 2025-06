Вучич заплашва протестиращите: Няма амнистия! (СНИМКА)

Президентът на Сърбия Александър Вучич заплаши протестиращите, че няма да има амнистия! Вучич се обърна към нацията след най-големия протест в Белград от шест месеца. Той заяви, че поради масовите демонстрации, блокадите и уличните вълнения Сърбия вече е загубила 40% от инвестициите си. Реалните икономически щети, каза той, тепърва ще бъдат оценени.

„Амнистията не е на дневен ред“, подчерта Вучич, като същевременно нарече протестиращите „хулигани, платени от чужбина“.

„Сърбия принадлежи на своя народ, а не на вас!“, заяви той.

Припомняме, че двама млади мъже бяха арестувани по време на антиправителствения протест, организиран от студенти в Белград тази вечер, след сблъсъци с полицията, съобщиха от МВР на Сърбия, предаде БТА. Сръбските сили на реда са се опитали да изтласкат група протестиращи около сградата на Конституционния съд в центъра на сръбската столица, а те са се отбранявали с бутилки с вода и други подръчни средства.

