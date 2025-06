Върнаха открадната восъчна фигура на Макрон (ВИДЕО)

Активисти от „Грийнпийс“ върнаха восъчната фигура на френския президент Еманюел Макрон, която бе открадната по-рано от парижки музей в знак на протест срещу икономическите връзки на Франция с Русия след нахлуването в Украйна. След като откраднаха фигурата от музея „Гревен“ в добре планирана акция на 2 юни, активистите я поставиха пред руското посолство в знак на символичен протест.

Greenpeace activists stole a wax figure of French President Emmanuel Macron from the Grevin Museum in Paris to protest France’s continued trade with Russia amid the war in Ukraine.



Activists placed the statue outside the Russian Embassy, accusing France of economic hypocrisy pic.twitter.com/SI6iJb5R2E