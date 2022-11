Припомняме, че на 20 октомври Красовски – водещ на предаването „Антоними“ по Russia Today, предизвика скандал, след като проведе разговор в ефир с писателя Сергей Лукяненко. Фантастът му разказа за случай, при който украински деца през 80-те години на миналия век му разказвали, че ако не били московитите, в Украйна са щели да живеят като във Франция. Тогава Красовски изрази мнение, че такива деца трябва да бъдат давени директно в реката. После дори добави, че трябвало да бъдат изгаряни.

Russia Today has returned Anton Krasovsky, who was previously suspended from the air for his call to burn and drown Ukrainian children.



Just 9 days after the scandal, the RT documentary film channel aired the "Sport. Russia: XXI century" with Krasovsky.