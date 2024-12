Върти педалите, върти: Руски оператори на дронове се смеят на свой другар в атака с БТР (ВИДЕО)

"Върти педалите, върти. Велосипедист води бронетранспортьор в атака. Кой е това, каква му е позивната". Такива възгласи могат да бъдат чути от видео, показващо как руски оператори на военен дрон следят поредна руска пехотна атака в Украйна.

Дори руснаците се смеят на нелепата картинка, като добавят: "Какво ли си мислят хохлите (бел. ред. - обидно руско име за украинците, защото произнасят "х" вместо "г")".

Има и подкани към бронетранспортьора да даде газ и да изпревари велосипедиста, да не се дава толкова лесно. Иначе картината с велосипеда не е някаква тотална изненада предвид че руските войници в Украйна отдавна ползват всякакви превозни средства за атаките си - джипове, автомобили, бъгита, дори тротинетки: Армия на електрически тротинетки: Руските военни "иновации" в Украйна (ВИДЕО)

Another unique case, a real breakthrough: Russian soldiers are watching as a Russian cyclist leads a Russian BMP into battle.



"Imagine what the hohols [Ukrainians] are thinking now," says one of the observers. pic.twitter.com/AkB4qDNJTG